«Мы не видели такого уже 25 лет»: рынок полупроводников уронил экономику стран Азии

Покупатели сокращают или откладывают расходы, а производители оборудования для выпуска чипов терпят худшие убытки за четверть века. Многие компании подумывают о закрытии или слиянии, чтобы выжить.

Акции производителей полупроводников снижаются, что вредит экономике стран Азии. Последний американский производитель микросхем памяти Micron объявил в декабре о сокращении трат на новые производства и оборудование, а также снизит объемы производства. Лидеры отрасли переживают убытки, ситуация также дестабилизирует положение их поставщиков и наносит ущерб экономикам стран Азии, которые зависят от экспорта технологий, пишет Bloomberg.

Производитель оборудования для выпуска чипов Lam Research сообщил о беспрецедентном сокращении заказов, поскольку покупатели сокращают или откладывают расходы. Гендиректор корпорации Тим Арчер указал инвесторам, что игроки рынка вынуждены идти на «экстраординарные меры»: «Это уровень, которого мы не видели уже 25 лет». Падение спроса произошло из-за «похмелья» после пандемии, во время которой подскочили продажи устройств для дистанционной работы. Глава отдела технологических исследований HMC Investment & Securities Грег Ро считает, что «отложенный спрос и на гаджеты появится после пандемии»:

Продажи компаний, занимающихся производством чипов, падают примерно на 30–50%. Это ненормальная ситуация.

Летом прошлого года власти США решили инвестировать $52,7 млрд в производство чипов и изучение связанных с этим технологий для конкуренции с Китаем. По данным Nikkei, японское правительство запланировало вложить $3 млрд на создание центров — совместных с США заводов — и еще $2,5 млрд на обеспечение производства необходимыми ресурсами, в частности кремниевыми пластинами и карбидом кремния.

В России ситуация с чипами спасает повторная переработка. Сбербанк начал повторно использовать чипы из невостребованных платежных карт, срассказывал DK.RU со ссылкой на главу отдела киберкомплаенса банка Ольгу Маклашину. По мере необходимости с неактивированных карт удаляется персональная информация, а карта направляется производителю. Он извлекает чип и вставляет его в новую карту. В месяц у Сбербанка накапливается 375 000 неактивированных карт, которые могут быть отправлены на вторичную переработку.