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Средняя зарплата в Свердловской области на 15% ниже аналогичного показателя по России

Средняя зарплата в Свердловской области на 15% ниже аналогичного показателя по России
Иллюстрация: DK.RU

Десять лет назад жители Среднего Урала зарабатывали примерно столько же, сколько в среднем по России. В прошлом году четверть опрошенных свердловчан признались, что их доходы снизились.

#НОВОСТИ

Средняя зарплата в Свердловской области составляет 55 тыс. 620 руб., что на 15% ниже средней заработной платы по РФ, которая равна 62 тыс. 470 руб. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

Если в 2008 г. средняя зарплата в Свердловской области была на уровне общероссийской, то после 2008-го по стране этот показатель вырос, сейчас зарплата в РФ примерно на 15% выше среднеобластной. Мы говорили и с губернатором, и с работодателями. Поднимать ее надо, и социально ответственный бизнес это понимает— отметил Ветлужских в ходе пресс-конференции, цитата по ЕАН.

Напомним, что в 2022 г. у четверти свердловчан упали доходы. Чаще всего об этом говорили представители сферы автомобильного бизнеса. Также доходы упали у специалистов из сфер консультирования и продаж, туризма и сегмента HoReCa, медицины, фармацевтики, маркетинга, рекламы и PR.

При этом 22% опрошенных заявили, что их доходы выросли. Большинство респондентов с увеличением зарплат оказалось среди представителей добывающей промышленности, специалистов по закупкам, производственных работников, IT-специалистов и банковских служащих.

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Автор: Татьяна Юстус
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