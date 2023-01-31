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Напротив ТЦ Карнавал в Екатеринбурге откроют четырехзвездочный отель

Напротив ТЦ Карнавал в Екатеринбурге откроют четырехзвездочный отель
Иллюстрация: Пресс-служба IFK Hotel Management

Управлять объектом размещения на 210 номеров в Верх-Исетском районе будет IFK Hotel Management. Его открытие запланировано на лето текущего года.

#НОВОСТИ

На ул. Бебеля в Екатеринбурге готовят к открытию «Екатеринбург Конгресс Отель», который рассчитывали сдать еще в 2015 г. Его операционным управлением займется IFK Hotel Management, которая занималась техническим сопровождением строительства гостиницы.

Как сообщается на сайте компании, в новом отеле планируют оборудовать 210 номеров. Помимо них будет работать ресторан, два раза и конференц-центр, площадью 1,2 тыс. кв. м.

По словам представителя собственника объекта Александра Колесникова, отель запустят летом текущего года.

Ранее DK.RU сообщал, что в Екатеринбурге планируют построить гостиничный комплекс «Радиус-2» в районе ул. Малышева – 8 Марта – Радищева – Вайнера.  Инвестировать и строить его будет ООО «АЛМИ», учредители компании — предприниматель Александр Трунтаев и хоккеист Павел Дацюк. Предполагается, что в 24-этажной гостинице будет 227 номеров, и часть площадей будет сдана в аренду под офисы. Общественное обсуждение проекта продлится до 24 февраля.

Также гостиницу в Екатеринбурге планирует открыть семья автогонщика Сергея Карякина. Она разместится недалеко от Шарташского рынка, на ул. Куйбышева. В ней предусмотрено 70 номеров.

Автор: Елизавета Порошина
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