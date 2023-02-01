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«Яндекс» изменит все сервисы под новую российскую нейросеть YaLM 2.0

«Яндекс» изменит все сервисы под новую российскую нейросеть YaLM 2.0
Иллюстрация: rbc.ru

«Яндекс» внедряет нейронную сеть одним из первых в мире. Сгенерированный нейросетью текст практически невозможно отличить от написанного человеком, поисковики научатся писать рефераты и письма.

#НОВОСТИ

«Яндекс» разрабатывает российскую нейросеть под названием YaLM 2.0 — свою версию генеративной ChatGPT. В ближайшее время начнется ее обучение, а первые интеграции с сервисами могут запустить до конца года. Новая нейросеть — это очень мощный технологический шаг, призванный показать инвесторам, что «Яндекс» остается передовой digital-компанией, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков:

«Яндекс» внедряет такую нейронную сеть одним из первых в мире. Аналогичные планы с ChatGPT есть у Microsoft в отношении его поисковика Bing. Нейросеть не только умеет составлять тексты на разных языках, но и обеспечивает выдачу практически 100% ответов, действительно нужных пользователю. Тот, у кого эта технология появится в первую очередь, получит огромную аудиторию, опоздавший может ее потерять.

Сгенерированный нейросетью текст практически невозможно отличить от написанного человеком, причем таким, который мог бы прочитать все книги и статьи в мире и после этого, вычленив главное, сформулировать полный и содержательный ответ. В случае сервиса «Почта» нейросеть поможет отправителю быстро составить развернутое письмо в выбранной стилистике, а получателю — изложить краткое содержание полученных сообщений. «Алиса» станет умнее, будет лучше удерживать контекст беседы и сможет отвечать на большее количество сложных вопросов.

Как рассказывают участники рынка, такого рода инструменты могут, например, не просто найти для учащегося сочинения и реферат, а самостоятельно написать его. Для СМИ такие системы могут делать небольшие новостные тексты и более развернутые статьи, а для программистов — генерировать фрагменты кода ПО.

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож ушел с руководящих постов «Яндекса» после того как против него были введены санкции Евросоюза, рассказывал DK.RU.Волож опубликовал на внутреннем сайте компании пост, в котором попрощался с сотрудниками компании, поддержал готовящуюся реструктуризацию и рассказал о своих планах. 

Автор: Андрей Широков
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