«Высокие политические риски»: эксперты сделали прогноз по курсу рубля на февраль

Эксперт назвал ситуацию сложной в феврале, учитывая профицит сальдо СТО в $1,7 млрд, а не $10 млрд. Ослабление рубля ожидалось с зимы, так как слишком крепкий курс невыгоден для экспортеров.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин напомнил, что после периода стабилизации в июне–ноябре 2022 г., когда курс доллара по отношению к рублю находился вблизи отметки 60 руб., начался период ослабления курса. При этом ослабление рубля ожидалось с зимы, так как слишком крепкий валютный курс в районе 50–60 руб. был невыгодным для экспортеров и для бюджета, а конъюнктурные факторы стали ухудшаться уже в октябре. Экономист отметил, что в январе обычно традиционно низкий импорт в году, поэтому курс должен был оставаться стабильным.

Базовый сценарий предполагает, что в феврале курс доллара США по отношению к рублю сохранится в диапазоне 68–70 руб. за $1, рассказали «Известия» со ссылкой на партнера Capital Lab Евгения Шатова:

Россия по-прежнему остается экспортоориентированной экономикой, поэтому снижение экспортной выручки из-за введения потолка цен на нефть и нефтепродукты может стать причиной ослабления рубля, также сохраняются высокие политические риски (например, введение 10-го пакета санкций со стороны Запада).

В октябре цена на газ в Европе стала падать, что повлияло на сокращение поступления газовой выручки. Прокудин привел данные Центробанка РФ, согласно которым в декабре сальдо счета текущих операций (СТО) опустилось до $1,7 млрд против $10,3 млрд в ноябре на фоне сообщения о падении цены на экспортируемую нефть. В результате наблюдалось ослабление рубля к середине декабря. «При этом, несмотря на сезонный позитив для баланса на валютном рынке, курс рубля не смог заметно укрепиться, сохранив уровень второй половины декабря — 70 руб. плюс-минус 2 руб.», — уточнил он.

«При экспорте в $36 млрд курс рубля должен теоретически ослабнуть к 85 руб., чтобы сальдо СТО сложилось с профицитом в $10 млрд. Понятно, что такого курса мы в феврале не увидим, но полагаем, что рынок будет двигаться в этом направлении», — уточнил Антон Прокудин.

Банк России объявил, что с 13 января 2023 г. возобновит операции купли-продажи валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила. ЦБ РФ будет продавать китайские юани из ФНБ — равномерно в течение каждого торгового дня месяца. Валютные операции в рамках бюджетного правила нужны, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы: в январе будет недополучено 54,5 млрд руб., ожидает Минфин. В феврале сумма может увеличиться в два-три раза, а далее вступят в силу ограничения на экспорт нефтепродуктов в ЕС, что приведёт к дополнительному сокращению НГД, рассказывал DK.RU.