В Екатеринбурге вырастут стоимость проезда и расходы на общественный транспорт

Расходы на развитие общественного транспорта в этом году будут больше. Плюс с 15 февраля на 1 руб. подорожает проезд, но метро все равно останется убыточным.

В Екатеринбурге увеличат расходы на муниципальную программу по развитию общественного транспорта и безопасности дорожного движения, говорится на сайте мэрии.

Общий объем бюджета программы составит 13 млрд 539 млн 322 тыс. руб., из них 663 млн 925 тыс. придут из федерального бюджета и 2 млрд 137 млн 640 тыс. — из областного. Большая часть — 10,7 млрд. руб. — выделит бюджет города. Одно из главных изменений — увеличение общего объема финансирования программы.

При этом Региональная энергетическая комиссия Свердловской области подготовила проект постановления о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга до 33 руб., сообщает ЕАН. Заседание РЭК по вопросу повышения тарифов на проезд запланировано на 9 февраля, а само подорожание проезда — на 15 февраля.

Ранее директор екатеринбургского метро Андрей Панаиотиди заявлял, что себестоимость проезда в екатеринбургской подземке 38 руб., и метрополитен сейчас работает в убыток.

Если говорить о финансовой стороне дела, то за прошлый год мы заработали 1 млрд руб., 160 млн финансовой поддержки дала мэрия, но убыток составил более 100 млн. Себестоимость перевозки сегодня составляет 38 руб., а пассажиров везем в среднем за 30 руб. То есть мы недополучаем 8 руб. с каждой поездки, — заявил Андрей Панаиотиди в разговоре с журналистами, цитата по ЕАН.

Напомним, что в следующем году Екатеринбург ждут значительные изменения в транспортном секторе. О новых шагах в развитии общественного транспорта рассказал мэр Алексей Орлов. Кроме увеличения стоимости проезда, продолжится строительство развязки в Базовом переулке. Недобросовестные частные компании будут изгнаны из пула перевозчиков, в городе появится 25 новых трамваев большой вместимости и 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. А вот строительства метро в ближайших планах точно нет.

Читайте также на DK.RU: Власти Екатеринбурга выбрали 10 объектов для реконструкции. Список.