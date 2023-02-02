Банк считает, что по динамике эта валюта похожа на доллар США. При наличии спроса Сбер рассматривает возможность запуска операций с дирхамами в безналичном виде.

В Сбербанке появилась возможность покупать и продавать наличные дирхамы - валюту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Сервис реализуется в тестовом режиме, чтобы понять востребованность такой услуги, сообщает пресс-служба банка:

ОАЭ - с одной стороны, популярное туристическое направление для россиян, с другой, активно развиваются деловые связи с этой страной. Кроме того, в дирхамы можно инвестировать, ведь по динамике курса эта валюта похожа на доллар США. По мере роста спроса на услугу будет увеличиваться количество офисов, работающих с этой валютой. Также мы рассматриваем возможность запуска операций с дирхамами в безналичном виде.

Сейчас приобрести наличные дирхамы можно в пяти московских офисах Сбера. Если спрос на эту валюту окажется высоким, число отделений увеличится.

Ранее Сбербанк начал работать в Крыму: офисы в крупных городах региона будут открыты в первом полугодии 2023 г., рассказывал DK.RU. В течение этого года будут разворачиваться все необходимые услуги и сервисы. Ранее западные государства вводили санкции против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей. Теперь потерявший SWIFT Сбербанк ничем не рискует.