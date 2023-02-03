Торговый центр с арендаторами выставлен на продажу по заоблачной для Екатеринбурга цене

Десятиэтажное здание, расположенное недалеко от парка Маяковского, было введено в эксплуатацию в 2018 г. Сейчас там работает более 70 салонов, шоурумов и галерей мебели.

Мебельный центр Astroom (Цвиллинга, 1) оценен в 1,9 млрд руб. (почти 129 тыс. руб. за кв. м). Здание состоит из двух галерей, соединенных проходными зонами. Галерея «A» десятиэтажная, галерея «B» семиэтажная. Общая торговая площадь составляет 13 312,6 кв. м. Под зданием находится паркинг в 2906 кв. м.

Более 99% площадей сданы в аренду. Помимо бутиков в мебельном центре есть кафе, лаунж-зона, панорамный зал и конференц-залы.

По данным e1.ru, с центром связано множество юрлиц, все ведут к бизнесмену Сергею Уварову. В 2021 г. пять его компаний принесли чистую прибыль в 28 млн рублей, еще пять сработали на 13 млн рублей в убыток.

В настоящий момент Astroom — самый дорогой из коммерческих объектов, выставленных на продажу в Екатеринбурге.

Напомним, недавно эксперты «Циан» назвали самые дорогие объекты, выставленные на продажу в жилых комплексах столицы Урала. В списке — квартиры в клубном доме «На Хохрякова», в комплексе «Ленина 8», в ЖК «Гаринский» и других. Самая высокая цена — 59,35 млн руб., самая маленькая — 30,9 млн руб.

Ранее DK.RU сообщил о продаже ТРЦ «Алатырь». Его общая площадь — 73,4 тыс. кв. м. В состав лота входят нежилые помещения, а также право аренды земельного участка площадью в 12,6 тыс. кв. м. Стоимость лота — 1,75 млрд руб.