Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.02
70,12
76,22
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Земля за рубль. Евгений Куйвашев продлил срок действия льготы на аренду участков

Земля за рубль. Евгений Куйвашев продлил срок действия льготы на аренду участков
Иллюстрация: телеграм-канал Свердловский пул

Речь идет о неиспользуемых сельхозземлях. Практика их передачи арендаторам возникла в Свердловской области в 2014 г. Благодаря ей за девять лет в оборот ввели более 94 тыс. Га.

#СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО#НОВОСТИ

Арендная плата за земли, которые не используются с 2019 г., составляет 1 рубль. Льгота действует в течение года после заключения договора. По решению губернатора Евгения Куйвашева, в 2023 г. ею смогут воспользоваться не только новые арендаторы, но и взявшие участки в 2022 г.

Таким образом власти региона хотят поддержать аграриев, обеспечивающих продовольственную безопасность Свердловской области.

Средства, сэкономленные на аренде земельного участка, можно направить на работы по введению земли в оборот.  

С июня по конец декабря 2022 г. в регионе арендовали по льготной ставке 1059 Га (27 участков) в Каменском, Байкаловском, Гаринском, Горноуральском, Камышловском, Серовском и других городских округах. За девять лет действия программы в оборот было введено более 94 тыс. Га неиспользуемых сельхозугодий.

Перечень свободных земель сельхозназначения размещен на сайте Мингосимущества Свердловской области.  

Ранее DK.RU сообщил, что Евгений Куйвашев утвердил список из 11 объектов для передачи в концессию. В него вошли школы, медицинские учреждения и постройки для горнолыжного курорта «Гора Белая».

Напомним, что в течение двух лет Москва должна выделить Свердловской области 5 млрд руб. на ЖКХ. В 2023 г. регион получит на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 1,17 млрд руб., в 2024 году — 3,7 млрд.

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • 35 компаний из Свердловской области вошли в список лучших работодателей России35 компаний из Свердловской области вошли в список лучших работодателей России
  • Александр Аузан: «У нас две страны в одной, и они хотят разного. Где искать компромисс?»Александр Аузан: «У нас две страны в одной, и они хотят разного. Где искать компромисс?»
  • «Ситуация складывается очень тяжёлая»: в России заблокировано 5,7 трлн руб«Ситуация складывается очень тяжёлая»: в России заблокировано 5,7 трлн руб
  • Новым владельцем компании «Трест Уралтранспецстрой» (УТСС) стал Сергей МазуркевичНовым владельцем компании «Трест Уралтранспецстрой» (УТСС) стал Сергей Мазуркевич
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.