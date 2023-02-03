Земля за рубль. Евгений Куйвашев продлил срок действия льготы на аренду участков

Речь идет о неиспользуемых сельхозземлях. Практика их передачи арендаторам возникла в Свердловской области в 2014 г. Благодаря ей за девять лет в оборот ввели более 94 тыс. Га.

Арендная плата за земли, которые не используются с 2019 г., составляет 1 рубль. Льгота действует в течение года после заключения договора. По решению губернатора Евгения Куйвашева, в 2023 г. ею смогут воспользоваться не только новые арендаторы, но и взявшие участки в 2022 г.

Таким образом власти региона хотят поддержать аграриев, обеспечивающих продовольственную безопасность Свердловской области.

Средства, сэкономленные на аренде земельного участка, можно направить на работы по введению земли в оборот.

С июня по конец декабря 2022 г. в регионе арендовали по льготной ставке 1059 Га (27 участков) в Каменском, Байкаловском, Гаринском, Горноуральском, Камышловском, Серовском и других городских округах. За девять лет действия программы в оборот было введено более 94 тыс. Га неиспользуемых сельхозугодий.

Перечень свободных земель сельхозназначения размещен на сайте Мингосимущества Свердловской области.

Ранее DK.RU сообщил, что Евгений Куйвашев утвердил список из 11 объектов для передачи в концессию. В него вошли школы, медицинские учреждения и постройки для горнолыжного курорта «Гора Белая».

Напомним, что в течение двух лет Москва должна выделить Свердловской области 5 млрд руб. на ЖКХ. В 2023 г. регион получит на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 1,17 млрд руб., в 2024 году — 3,7 млрд.