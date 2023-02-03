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Запуск ресторана корейского стритфуда вызвал ажиотаж у екатеринбуржцев

Запуск ресторана корейского стритфуда вызвал ажиотаж у екатеринбуржцев
Иллюстрация: соцсети CHICKO

В центре города (Театральный переулок, 5А) открылось заведение московской сети Chicko. К нему выстроилась большая очередь: желающим приходилось ждать по два часа.

#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

Ресторан корейского стрит-фуда Chicko открылся в Екатеринбурге по франшизе. Сергей Петрин (управляет ресторанами «ХочуПури» и TomYamBar) инвестировал в него порядка 20 млн руб. Ожидается, что расходы окупятся в течение двух лет.

В оформлении заведения использованы образы корейской поп-культуры: на стенах изображены персонажи корейских сериалов, установлены картонные айдолы — фигуры популярных корейских актеров и певцов.

В меню ресторана — блюда, приготовленные по рецептам, привезенным из Кореи. В частности, омук (блинчик из рыбной муки, который сворачивают и нанизывают на шпажку), чачжамен (пшеничная лапша в густом соусе из черных соевых бобов), кимпаб (корейский ролл с листьями салата, маринованным дайконом, жареной морковью, битыми огурцами, омлетом и начинкой на выбор).

Еще до открытия у входа в Chicko образовалась длинная очередь из молодежи, любящей K-pop. На пике она доходила до станции метро «Площадь 1905 года».

Напомним, о планах открыть Chicko в Екатеринбурге стало известно в декабре 2022 г. Сначала заведения Chicko появились в Москве (основатель — Сергей Лебедев), потом в Новосибирске. Екатеринбург — третий город сети.

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге появился ресторанный бот. Его создала автор канала о ресторанах и кафе города. В сервисе более полусотни мест общепита, база пополняется.

Автор: Виктория Говорковская
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