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Сербия планирует признать Косово и присоединиться к санкциям против РФ

Сербия планирует признать Косово и присоединиться к санкциям против РФ
Иллюстрация: vz-news.ru

Сербия расплачивается за свой отказ от санкций. Сербии придется перестать блокировать членство Косово в международных организациях при содействии России либо остаться без шанса на вступление в ЕС.

#НОВОСТИ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что стране рано или поздно придется присоединиться к санкциям ЕС против России. Сербия не будет вступать в НАТО в рамках плана, предложенного Францией и Германией, Сербия и Косово смогут формально не признавать друг друга, но обяжутся принять государственное существование друг друга в нынешних границах. Также Сербии придется перестать блокировать членство Косово в международных организациях при содействии России:

Сейчас Сербия расплачивается за свой отказ от санкций. Брюссель поставил Сербию перед выбором: либо принять план, либо остаться без шанса на вступление в ЕС. Мне сказали, что, если инициатива [по косовскому урегулированию] не будет реализована, Сербии грозит прекращение переговоров с ЕС, не только с прекращением дальнейших инвестиций, но и с выводом уже сделанных», - подчеркнул он. Президент отмечал, что европейский путь - приоритет Сербии, так как это «инвестиции и стандарты, зарплаты и пенсии. 

«Я не в восторге от этого, но я не знаю, как долго мы протянем, если не введем санкции», - сказал Вучич.

В августе конфликт между Косово и Сербией вновь обострился, ситуация на грани военного конфликта, писал DK.RU. Косово планировало с 1 августа прекратить признавать сербские документы, после чего в Белграде заявили о подготовке Приштиной силовой операции против косовских сербов. Миссия НАТО в Косово заявила, что готова вмешаться в конфликт. После того, как ситуация обострилась до предела, удалось прийти к соглашению о переносе принятия законопроекта о непризнании сербских документов на месяц.

Автор: Андрей Широков
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