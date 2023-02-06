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Цены на новостройки в Екатеринбурге снова начали расти

Цены на новостройки в Екатеринбурге снова начали расти
Иллюстрация: DK.RU

По отношению к февралю 2022 г. квадрантные метры в новых кварталах города подорожали почти на 11%, за январь рост цены составил 2,6%.

#НОВОСТИ

В Екатеринбурге снова выросли цены на квартиры в новостройках. По данным «ЦИАН.Аналитики», за январь квадратные метры в новых домах подорожали на 2,6%, за год цены выросли на 10,8%.

В феврале 2022 г. средняя стоимость 1 кв.м. в Екатеринбурге составляла 112 тыс. руб., в январе 2023 г. цена поднялась до 121 тыс. руб., в феврале 2023 г. это уже 124,1 тыс. руб.

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«Коммерсантъ», ссылаясь на данные сервиса «Авито Недвижимость» пишет, что сейчас средняя стоимость лота в России — 5,6 млн руб. За последний месяц этот показатель сократился на 1,4%, за год рост составил 6%. Эксперты отметили, что спрос на рынке новостроек в крупнейших городах страны стал немного активнее, скорее всего это связано с относительно спокойным новостным фоном. Существенного изменения цен на рынке при этом не стоит.

Ранее, напомним, сразу три города УрФО попали в топ-10 территорий страны с самой высокой динамикой роста средней цены за 1 кв. м. на вторичном рынке. Сильнее всего стоимость квартир растет в Челябинске, Перми, Казани, Новосибирске, Самаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Москве, Уфе и Екатеринбурге.

Ранее на DK.RU: Студии дешевеют, премиум-класс продолжает расти. Цены на рынке недвижимости Екатеринбурга

 

Автор: Александра Клименко
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