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Студии дешевеют, премиум-класс продолжает расти. Цены на рынке недвижимости Екатеринбурга

Студии дешевеют, премиум-класс продолжает расти. Цены на рынке недвижимости Екатеринбурга
Иллюстрация: РБК

Квартиры в новостройках города в октябре стоили в среднем 121,6 тыс. руб. на 1 кв. м. Стоимость снижается из-за того, что многие лоты уже распроданы, считают эксперты.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге после нескольких месяцев роста цен снизились квартиры в новостройках. Как сообщает 66.RU, ссылаясь на данные аналитической системы «Объектив», в октябре средняя стоимость 1 кв.м. квартир составила 121,6 тыс. руб., в августе этот показатель достигал 122,4 тыс. руб.

Цены снижаются на все квартиры, но заметнее всего дешевеют однокомнатные, двухкомнатные и многокомнатные квартиры. Аналитики считают, что колебания в небольших границах оправданы изменением ассортимента и вымыванием малометражных лотов. В продаже остались лоты с большими метражами и, соответственно, более низкой стоимостью 1 кв.м.

Квартиры-студии за месяц подешевели со 132,3 тыс. руб. за квадратный метр до 131,5 тыс., однокомнатные квартиры — со 129,1 до 127,5 тыс. руб., двухкомнатные — со 119,6 до 118,3 тыс. руб., трехкомнатные — со 114,4 до 114,3 тыс.

Новостройки класса «стандарт» подешевели в октябре совсем немного, заметнее упали цены на квартиры комфорт-класса, там средняя цена снизилась со 120,65 тыс. руб. за квадратный метр до 119,3 тыс. руб. В сентябре и августе цены на эти типы квартир стабильно росли. Жилье класса «бизнес» в октябре подорожало на 0,27%, класс «премиум» показал рост сразу на 2,5%. Премиальное жилье в городе с начала года подорожало уже на 19%.

Напомним, на прошедшей неделе стало известно, что программу льготной ипотеки от застройщиков в России сворачивают. Это серьезно испугало застройщиков. Чего ждать рынку — в материале DK.RU.

При этом в Екатеринург продолжают заходить новые застройщики. Так, девелопер «Прогресс» активно ведет строительство ЖК «Amundsen» на пересечении ул. Амундсена и Академика Ландау с начала лета текущего года. 

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Автор: Александра Клименко
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