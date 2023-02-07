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В Росси собрали первый «КамАЗ-54901» на секретных компонентах

В Росси собрали первый «КамАЗ-54901» на секретных компонентах
Иллюстрация: РБК

Кузов K5 как и прежде создан на основе старой модели Mercedes-Benz Actros. А вот новый бортовой компьютер, коробки передач и заднего моста установлены секретные компоненты.

#НОВОСТИ

Первый обновленный тягач «КамАЗ-54901» собрали на конвейере КамАЗа, внешне он не отличается от дореформенной версии машины, но собран с применением новых агрегатов, которые не зависят от поставок комплектующих, из недружественных стран, пишут Известия

Автомобиль оснащен кабиной K5, которая создана на основе модели Mercedes-Benz Actros образца 2012 года (в ней появился дополнительный шумоизоляционный слой на дверях кабины). В грузовом авто вместо автоматической коробки передач ZF Traxon и заднего моста Daimler HL6 применены новые агрегаты, происхождение которых не раскрыли. Двигатель прежний это 450-сильный турбодизель объемом 12 л «КамАЗ-Р6», который разработан совместно с немецко-швейцарской компанией Liebherr. В машине используется новый бортовой компьютер. 

На КамАЗе сообщили, что первый экземпляр будет направлен в научно-технический центр компании, где его узлы и агрегаты пройдут еще ряд испытаний, а за сертификацией обновленной модели последует ее серийная сборка. 2 февраля стало известно, что в феврале текущего года на КамАЗе будет собрано 272 грузовика модели «КамАЗ-54901» нового поколения К5. Более 70 машин из этого количества будет изготовлено с применением локализованых в России и дружественных странах компонентов. 

Логистика в России и других странах вновь столкнулась с серьезными проблемами. О том, что происходит в отрасли, которая находится «в шоке» как минимум с начала пандемии, DK.RU рассказал один из ведущих экспертов в области логистики, сооснователь группы транспортных компаний DIAZAN Динар Хабибуллин. Если тот же КамАЗ будет справляться с объемами и требованиям к качеству — какая разница, на чем перевозить грузы?

Автор: Андрей Широков
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