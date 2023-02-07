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Имущество скандального МУПа «Золушка» уйдет с молотка

Имущество скандального МУПа «Золушка» уйдет с молотка
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Раньше это предприятие занималось организацией питания в школах Екатеринбурга. Но после серии массовых отравлений детей его закрыли, а позже — признали банкротом.

#ТОРГИ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга решила продать имущество Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия школьно-базовой столовой «Золушка», которое находится на Байкальской, 38.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, аукцион пройдет 27 февраля на Уральской электронной торговой площадке. Начальная стоимость лота — 28,7 млн руб., шаг аукциона — 5% от начальной цены.

Раньше МУП «Золушка» занимался организацией питания в школах Екатеринбурга. Однако в 2018 г. были выявлены серьезные нарушения в работе предприятия. Оказалось, что продукты закупались по многократно завышенным ценам, а школьные обеды готовились с нарушением санитарных норм. После серии массовых отравлений школьников Роспотребнадзор потребовал закрыть оператора школьного питания. А мэрия предпринимала попытки приватизировать этот МУП.

Как сообщал DK.RU, решение о ликвидации предприятия было принято в марте 2019 г. Позже были выявлены признаки его неплатежеспособности, и в июле 2020 г. МУП «Золушка» признали банкротом.  

Добавим, что после истории с «Золушкой» власти города стали пристально смотреть за тем, как организовано питание в школьных столовых и даже привлекли к процессу рестораторов.

За последнее время система школьного питания серьезно поменялась. В частности, теперь родители могут сами выбрать обед для ребенка, а к разработке меню даже привлекают ученых.

Автор: Елизавета Порошина
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