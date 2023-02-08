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Дорого, но много: пивные бренды растут как на дрожжах

Дорого, но много: пивные бренды растут как на дрожжах
Иллюстрация: rbc.ru

Как уточнили аналитики, среднее число позиций (SKU) импортного пива на прилавках российских магазинов в октябре прошлого года начало увеличиваться вместе с ценой.

#НОВОСТИ

Среднее число позиций (SKU) импортного пива на прилавках российских магазинов в октябре прошлого года начало увеличиваться, сообщает Коммерсантъ. Аналитики компании NielsenIQ посчитали, что с января по сентябрь число SKU импортного пива в среднем снизилось почти вдвое — с 35 до 18 позиций. Они зафиксировали снижение SKU пива под глобальными брендами, которые выпускаются в России под лицензиями: количество таких позиций уменьшилось с более чем 54 до 52,5. В то же время ассортимент локальных марок в среднем вырос с 78 до 80 SKU, уточнили в NielsenIQ.

По итогам прошлого года локальные пивные бренды занимали 48,1% ассортимента, лицензионные — 33,4%, импортные — 16,6%. Аналитики подчеркнули, что после начала СВО компании из Великобритании, США и Канады прекратили поставки пива в Россию. В то же время ряд компаний из Чехии, Германии и Венгрии продолжали поставки. Эксперты оценили падение импорта пива в Россию в 30-50% по итогам года. Таким образом, в России впервые с начала СВО стал расти ассортимент пивных брендов.

Впрочем, сложившаяся ситуация отрицательно сказалась на стоимости пива в России. NielsenIQ сообщили, что по состоянию на декабрь 2022 г. импортное пиво стоило в среднем 200 руб. за литр, выпущенное по лицензии — около 120 руб., местное — менее 100 руб. Разрыв в цене между импортным и местным пивом со временем будет расти.

Минфин предлагает расширить механизм минимальной розничной цены на всю алкогольную продукцию, дополнив ее введением РЦ на пиво, рассказывал DK.RU. Сейчас в России существуют МРЦ на крепкие напитки — водку, виски, коньяк, ром.

Автор: Андрей Широков
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