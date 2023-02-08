Китайский бренд игровых ноутбуков Machenike отказался от России

Эксперты связывают это с планами компании по размещению на американской фондовой бирже, что делает официальное присутствие в России невозможным.

Китайский производитель игровых ПК, ноутбуков и периферии Machenike (принадлежит Haier) отказался от своих планов по созданию в России официального представительства и сервисного центра, а также от прямых поставок своей электроники, пишет Forbes. Эксперты связывают это решение с намерением компании провести первичное размещение акций на фондовой бирже в США. Дочерние структуры группы Haier уже обращаются на Шанхайской фондовой бирже (Haier Smart Home) и гонконгской (Haier Electronics).

В России первые партии ноутбуков Machenike дистрибьюторы привезли в августе 2022 г. Одним из основных поставщиков Machenike в России является «Марвел-Дистрибуция». Machenike также работает с дистрибьюторами OCS и «Треолан».

Machenike принадлежит крупному китайскому производителю бытовой техники и электроники Haier. Сам Haier не заявлял о намерении уйти с российского рынка, а в июне 2022 г. расширил производство бытовой техники в Набережных Челнах, построив свой четвертый завод в России. Мэр города Наиль Магдеев говорил, что Haier вложил в Набережные Челны инвестиции в размере почти 19 млрд руб. Еще один бренд игровых ноутбуков от Haier — Thunderobot — также поступил в Россию летом 2022 г., им торгует «М.Видео», и на российском сайте Haier появился специальный раздел с продукцией этого бренда.

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