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Китайский бренд игровых ноутбуков Machenike отказался от России

Китайский бренд игровых ноутбуков Machenike отказался от России
Иллюстрация: machenike.ru

Эксперты связывают это с планами компании по размещению на американской фондовой бирже, что делает официальное присутствие в России невозможным.

#ИСХОД#НОВОСТИ

Китайский производитель игровых ПК, ноутбуков и периферии Machenike (принадлежит Haier) отказался от своих планов по созданию в России официального представительства и сервисного центра, а также от прямых поставок своей электроники, пишет Forbes. Эксперты связывают это решение с намерением компании провести первичное размещение акций на фондовой бирже в США. Дочерние структуры группы Haier уже обращаются на Шанхайской фондовой бирже (Haier Smart Home) и гонконгской (Haier Electronics).

В России первые партии ноутбуков Machenike дистрибьюторы привезли в августе 2022 г. Одним из основных поставщиков Machenike в России является «Марвел-Дистрибуция». Machenike также работает с дистрибьюторами OCS и «Треолан».

Machenike принадлежит крупному китайскому производителю бытовой техники и электроники Haier. Сам Haier не заявлял о намерении уйти с российского рынка, а в июне 2022 г. расширил производство бытовой техники в Набережных Челнах, построив свой четвертый завод в России. Мэр города Наиль Магдеев говорил, что Haier вложил в Набережные Челны инвестиции в размере почти 19 млрд руб. Еще один бренд игровых ноутбуков от Haier — Thunderobot — также поступил в Россию летом 2022 г., им торгует «М.Видео», и на российском сайте Haier появился специальный раздел с продукцией этого бренда. 

Введение новых таможенных пошлин на отдельные виды электроники обсуждается на совещании с Минэкономразвития, Минпромторгом и Минцифры, рассказывал DK.RU. О вводе наценки для «широкой номенклатуры электроники» попросили российские производители электроники. В петиции, направленной в правительство РФ, предлагают повысить пошлины на импортную технику и электронику, в том числе на смартфоны, ноутбуки, сервера, системы хранения данных и другое оборудование. 

Автор: Андрей Широков
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