В конфликт на заводе радиоаппаратуры в Екатеринбурге вмешалась полиция

Утром в среду у въезда на территорию на ул. Щорса скопилась пробка. Машины компаний, работающих в помещениях бывшего завода, прекратили впускать без специального пропуска.

Полиция проведет проверку из-за конфликта на территории Завода радиоаппаратуры в Екатеринбурге. Там продолжается открытое противостояние между новыми собственниками имущества обанкроченного предприятия и владельцами компаний, работающих на территории завода.

Утром в среду, 8 февраля, на въезде у завода скопилась пробка, так как охрана не пускала машины, от них требовали оформить временные пропуска. До этого компания «Легион-Строй», нынешний собственник недвижимости Завода радиоаппаратуры, контролировала два КПП на территории, накануне шлагбаум появился и на третьем въезде.

Адвокат одной из компаний Полина Тамакулова, пишет 66.RU, заявила охранникам, что установленный недавно шлагбаум расположен на территории общего пользования, решать, что будет установлено на таких землях, может только МУГИСО.

Позже на место прибыли сотрудники полиции и ГИБДД, последних вызвали сотрудники ЧОПа, так как скопившиеся у шлагбаума машины заблокировали проезд. Полицейские приняли заявление об ограничении проезда, вызвали участкового. Будет проведена проверка, до ее окончания на территории будет действовать пропускной режим.

Известно, что разбирательство между собственниками здания также идет в Арбитражном суде области. Ближайшее заседание, судя по картотеке, состоится 14 февраля.

Завод радиоаппаратуры проходит процедуру банкротства из-за долгов в 741 млн руб. В конце 2022 г. его площадку выкупило предприятие из Нижнего Новгорода. По условиям аукциона победитель должен сохранить назначение производственного комплекса, а также «выполнять договоры должника, связанные с ГОЗ, обеспечением нужд по поддержанию обороноспособности и безопасности РФ». Собственники других помещений на ул. Щорса, 7 утверждают, что конечным интересантом сделки является ООО «Легион-Строй», так как сейчас площадкой управляют представители именно этой компании.

Ранее DK.RU писал о конфликте птицефабрики «Рефтинская» с руководством «Свердловского комбината хлебопродуктов» (СКХП).

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