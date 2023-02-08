Дефицитная колбаска: производители не могут купить оболочку для мясной продукции

Это связано с санкциями Евросоюза, так как пленка для мясной продукции поставлялась с семи европейских заводов — речь о фиброузной оболочке, которой приходиться запасаться на годы вперед.

Новыее проблемы на рынке: в образовался дефицит оболочки для выпуска колбас и сосисок, пишут Известия. Национальный союз мясопереработчиков сообщил о дефиците оболочки (пленки), которую используют для изготовления всех видов мясных изделий. Ее поставляли в РФ с семи крупнейших иностранных заводов, которые ввели санкции против РФ. Среди них — бельгийский производитель ViskoTeepak, немецкий Walsroder и другие. Сейчас срок доставки достигает 10 месяцев — сырье привозят из Китая по предоплате или по параллельному импорту.

Речь идет о фиброузной оболочке, которая считается лучшей на рынке, пояснили в НСМ. Ее отличает высокая влаго- и дымопроницаемость, прочность, высокая растяжимость. По данным союза, сервелат и сырокопченые колбасы на 90% упакованы в нее. На российских предприятиях такая пленка не производится. Производители вынуждены запасаться этим товаром почти на год вперед, из-за чего их затраты выросли на 25–70%. В себестоимости производства колбасы доля этой оболочки составляет 15%, уточнили в союзе. Из семи крупнейших иностранных производителей этой продукции поставки в Россию продолжает лишь один — французская компания Visrex.

Аналогичная проблема возникла и с поставками специй и запчастей для оборудования на мясокомбинатах. Сроки отгрузки комплектующих для техники выросли с двух недель до полугода. Новые поставщики вкусовых добавок из Китая и Индии требуют предоплаты, как и поставщики мяса, а ритейлеры — наоборот, отсрочку по оплате продукции, рассказал гендиректор мясокомбината «Дымов» Егор Дуда:

В этом году льготное кредитование для мясной отрасли продлевать не стали, хотя производители нуждаются в финансовой поддержке для формирования товарного запаса дефицитного сырья.

В Минпромторге рассказали, что мощности по изготовлению оболочки из полимерных материалов у отечественных производителей значительно превышают потребности российских мясопереработчиков. В настоящее время большинство мясоперерабатывающих предприятий обеспечены компонентами для бесперебойной работы, рассказали в Минсельхозе. Ведомство участвует в проработке возможных решений, направленных на расширение внутреннего производства оболочек, пищевых ингредиентов и оборудования, а также на организацию их импортных поставок. Но о каких конкретно разработках идет речь — в министерстве не уточнили:

Дефицита по такой продукции не наблюдается. По иным видам оболочек — белковым и целлюлозным — идут поставки из дружественных стран, также возможен параллельный импорт. В этой связи считаем целесообразным в отношении продления кредитования проработать вопрос совместно с Минсельхозом, так как по части полимерной оболочки ограничения отсутствуют. В России есть заводы «Белкозин» и «Атлантис-Пак», качество их продукции пока не достигло необходимого уровня, при этом предприятия работают над улучшением своей продукции.

В Минпромторге также добавили, что, например, ассортимент «Атлантис-Пак» (Ростовская область) состоит из широкого спектра разных оболочек и компания готова обеспечить мясную отрасль РФ высокотехнологичными продуктами в необходимом количестве. Оболочка, ее цвет и маркировка — это узнаваемость на полке, в которую уже вложены колоссальные деньги, поэтому изготовителю важно ее сохранить, отметил эксперт по мясному рынку Владимир Романов:

Проблема с оболочками для мясной продукции — очень актуальная для переработчиков. Она возникла еще в прошлом году с одного из пакетов санкций ЕС, а в следующих пакетах санкционный список расширялся по новым артикулам этого сырья.

В 2022 году, согласно данным компании NTech, средняя стоимость мясной продукции выросла на 13,5%. Россияне отмечают падение качества сразу ряда продуктов. Согласно исследованию, проведенному Центром изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества совместно с Аналитическим центром НАФИ, заметнее всего упало качество колбасных изделий. На это обратили внимание 33% опрошенных, рассказывал DK.RU.