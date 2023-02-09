Отказы от российского гражданства достигли трехлетнего максимума

Число тех, кто отказался от российского гражданства в прошлом году, стало наибольшим за последние три года, сообщили в МИД России. Бизнесмены массово отказывались от гражданства, избегая санкций.

Число тех, кто отказался от российского гражданства в прошлом году, стало наибольшим за последние три года, сообщили РБК со ссылкой на департаменты информации и печати МИД России по данным диппредставительств и консульских учреждений страны за рубежом. Всего отказались от гражданства 4306 человека, против 3877 человек в 2020-м и 4055 в 2021 году. При этом внутри России от российского гражданства отказались всего 40 человек, сообщило МВД:

С учетом того, что в 2020–2021 годах ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается.

В прошлом году было также зафиксировано уменьшение числа тех, кто, наоборот, получил российское гражданство. По сравнению с годом ранее оно снизилось на 6,4% и составило чуть более 691 тыс. человек.

Для сравнения, в 2021 году решение о предоставлении российского гражданства было принято в отношении более 735 тыс. человек. Согласно статистике МВД, чаще всего в прошлом году российское гражданство получали граждане Украины. На них пришлось почти 43% от общего количества соответствующих решений — почти 297 тыс. На втором месте — граждане Таджикистана с показателем 174 тыс. Далее следуют Армения (45 тыс.), Казахстан (42 тыс.), Узбекистан (27 тыс.) и Азербайджан (23 тыс.).

Многие бизнесмены отказались от гражданства России осознанно. Так DK.RU рассказывал о том что основатель британского финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства в середине 2022 г. Бизнесмен вошел в первую двадцатку богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes с состоянием $7,1 млрд. Сторонский — четвертый бизнесмен из числа бывших и действующих участников рейтинга Forbes, отказавшийся от гражданства России за последние полгода. В середине июня 2022 г. от гражданства РФ отказался основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов, он прожил в Казахстане более десяти лет и в 2022 г. получил паспорт страны. В начале сентября бизнесмен Рубен Варданян заявил, что переезжает в Нагорный Карабах как гражданин Армении. Также от гражданства России отказался Юрий Мильнер.