Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 09.02
71,57
76,83
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Knorr, Rexona и Dove: британская Unilever заявила о риске прекращения деятельности в РФ

Knorr, Rexona и Dove: британская Unilever заявила о риске прекращения деятельности в РФ
Иллюстрация: z1v.ru

Более 3000 человек останутся без работы. Британская компания Unilever заявила, что есть риск того, что деятельность в России будет невозможно продолжать. Это приведет к потере объема продаж и прибыли.

#НОВОСТИ

Компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, заявила об огромных рисках продолжения работы в России, говорится в распространенном в четверг годовом отчете компании:

Мы продолжим пересматривать и разглашать информацию о финансовых последствиях от конфликта. Хотя потенциальные негативные последствия остаются неопределенными, есть риск того, что деятельность в России будет невозможно продолжать, что приведет к потере объема продаж и прибыли, списанию стоимости активов. Мы даем работу более 3 тыс. человек в России и в 2022 году доля [российского] бизнеса в обороте группы составила 1,4%, а в чистой прибыли группы - 2%. По состоянию на 31 декабря 2022 года, размер наших активов в России составлял около €900 млн, включая четыре предприятия. 

В марте прошлого года Unilever приостановила экспорт продукции в РФ, а также ее импорт из России. Тогда же она сообщила, что прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ, однако продолжит поставлять жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России, для жителей России под ристальным вниманием руководства компании.

Ассортимент продукции Unilever включает в себя одни из самых известных и популярных торговых марок в мире, в том числе 12 брендов стоимостью свыше €1 млрд каждый (Knorr, Rexona, Dove и др.). В России компания работает с 1991 года, выпускает свою продукцию на базе четырех производственных кластеров: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметической продукции в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске. 

Международная чайная компания Ekaterra объявила об уходе с российского рынка в связи с тем, что не может стабильно развивать бизнес в текущих условиях, рассказывал DK.RU. Российские заводы Ekaterra долго простаивали из-за сложностей с логистикой и отсутствия материалов. До 2021 г. заводами управлял гигант Unilever. Но в прошлом году Ekaterra продали люксембургскому инвестфонду за 4,5 млрд евро. 1 июля сделка была завершена. Впрочем, это не решило проблем с логистикой.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • УГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре городаУГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре города
  • Рекордный урожай зерна в России становится проблемойРекордный урожай зерна в России становится проблемой
  • В Екатеринбурге разрешили стройку в месте, где хотели возвести новый офис ФСБВ Екатеринбурге разрешили стройку в месте, где хотели возвести новый офис ФСБ
  • Врачевание или бизнес? Как частные медцентры раскручивают на деньги и кому от этого плохоВрачевание или бизнес? Как частные медцентры раскручивают на деньги и кому от этого плохо
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.