Knorr, Rexona и Dove: британская Unilever заявила о риске прекращения деятельности в РФ

Более 3000 человек останутся без работы. Британская компания Unilever заявила, что есть риск того, что деятельность в России будет невозможно продолжать. Это приведет к потере объема продаж и прибыли.

Компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, заявила об огромных рисках продолжения работы в России, говорится в распространенном в четверг годовом отчете компании:

Мы продолжим пересматривать и разглашать информацию о финансовых последствиях от конфликта. Хотя потенциальные негативные последствия остаются неопределенными, есть риск того, что деятельность в России будет невозможно продолжать, что приведет к потере объема продаж и прибыли, списанию стоимости активов. Мы даем работу более 3 тыс. человек в России и в 2022 году доля [российского] бизнеса в обороте группы составила 1,4%, а в чистой прибыли группы - 2%. По состоянию на 31 декабря 2022 года, размер наших активов в России составлял около €900 млн, включая четыре предприятия.

В марте прошлого года Unilever приостановила экспорт продукции в РФ, а также ее импорт из России. Тогда же она сообщила, что прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ, однако продолжит поставлять жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России, для жителей России под ристальным вниманием руководства компании.

Ассортимент продукции Unilever включает в себя одни из самых известных и популярных торговых марок в мире, в том числе 12 брендов стоимостью свыше €1 млрд каждый (Knorr, Rexona, Dove и др.). В России компания работает с 1991 года, выпускает свою продукцию на базе четырех производственных кластеров: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметической продукции в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске.

Международная чайная компания Ekaterra объявила об уходе с российского рынка в связи с тем, что не может стабильно развивать бизнес в текущих условиях, рассказывал DK.RU. Российские заводы Ekaterra долго простаивали из-за сложностей с логистикой и отсутствия материалов. До 2021 г. заводами управлял гигант Unilever. Но в прошлом году Ekaterra продали люксембургскому инвестфонду за 4,5 млрд евро. 1 июля сделка была завершена. Впрочем, это не решило проблем с логистикой.