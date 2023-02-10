Огурцы по цене мяса: при чем здесь подорожание электроэнергии?

Китай, Турция и Сербия резко сократили поставки огурцов в Россию, с начала года они подорожали почти в два раза. В некоторых регионах цена на любимые россиянами овощи превышает в цене мясо.

Резкий рост цен на огурцы связан с двумя факторами: сезонностью и подорожанием электроэнергии, говорят в Национальном союзе производителей плодов и овощей. С начала года огурцы подорожали в полтора раза. Стабилизации цен можно ждать весной, говорят эксперты.

По данным Росстата, на неделе, завершившейся 6 февраля 2023 г., огурцы подорожали на 53,6% по сравнению с концом декабря 2022 г. и на 12,7% по сравнению с предыдущей неделей. По данным Руспродсоюза, к 1 февраля 2023 г. огурцы в магазинах стоили в среднем 238,8 руб. за 1 кг. Цены на огурцы в зимний период всегда высокие, но в прошлом году в начале февраля они подорожали по сравнению с декабрем-2021 года всего на 16%.

Стабилизации цен можно ждать весной, говорят эксперты. «По статистике, ежегодно в марте закупочная цена на огурцы падает в два раза», — отметил представитель сети «Верный». В марте, когда будут снимать урожай весенних сортов огурцов, цены могут стабилизироваться, считают участники рынка.

1 декабря коммунальные тарифы в России были проиндексированы второй раз за год. В среднем по стране повышение составило 9%. Традиционно тарифы по коммуналке индексируют раз в год, в последний раз их поднимали 1 июля, так что до следующего лета россияне не ждали роста цен в платежках, но Минэкономразвития решило, что для бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ и сохранения качества жилищно-коммунального хозяйства нужно провести внеплановую индексацию. А в себестоимости тепличных огурцов доля электроэнергии достигает 50%.