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Жителям Донбасса и новых республик выдали нового мобильного оператора

Жителям Донбасса и новых республик выдали нового мобильного оператора
Иллюстрация: РИА Новости

На территории четырех новых российских регионов будет действовать единый оператор мобильной связи, тарифы на услуги которого будут на уровне общероссийских, заявил вице-премьер РФ Чернышенко. .

#НОВОСТИ

«Минцифры дано поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых субъектов», — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Минцифры России ожидает выхода на рынок ДНР двух новых мобильных операторов, рассмотрение одной из заявок Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) уже готовится, еще одна должна поступить, заявил РИА Новости замглавы министерства Дмитрий Ким:

Мы сейчас разделили спектр, который является ограниченным, на трех игроков. Сейчас у нас есть еще одна заявка, которую мы рассмотрим на ГКРЧ... И вроде как должна прийти еще одна заявка. То есть в принципе в ДНР мы рассчитываем, что будет три оператора мобильного интернета, мобильной связи.

Соответствующий мониторинг уже организован, обратная связь с населением налажена. Одна из задач правительства обеспечить жителей новых регионов качественной и доступной связью. В начале октября премьер ДНР Виталий Хоценко заявил, что в республике приветствуют конкуренцию на рынке сотовой связи, но когда новые операторы смогут зайти на территорию ДНР, пока неизвестно.

В начале мая 2022 г. абоненты в ДНР получили дополнительные номера в коде российской системы нумерации +7. Около полугода назад в Донецке приступили к выдаче первой партии документов обязательного пенсионного страхования. Пластиковые карточки со страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) стали доступны жителям столицы ДНР, как и другим россиянам. Таким образом, началась интеграция Донбасса в пенсионную систему РФ. 

Президент России Владимир Путин также предложил давать ипотеку под 2% на новостройки в т.н. новых регионах: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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