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В России образовался избыток ноутбуков. Упадут ли на них цены

В России образовался избыток ноутбуков. Упадут ли на них цены
Иллюстрация: Pixabay.com

После резкого роста спроса во II квартале поставщики активно пополняли запасы техники, и сейчас на складах скопилось порядка 1 млн устройств. Ждать ли падения цен, пока неясно.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

У поставщиков электроники в России возник избыток ноутбуков: с прошлого года на складах образовалось порядка 1 млн устройств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Больше всего скопилось ноутбуков брендов MSI, HP, Xiaomi, Haier и российских F+, Prestigio. Затоваренность возникла из-за нехватки ноутбуков в начале 2022 г.: спрос вырос, и дистрибьюторы стали активно закупать технику, говорит Валерий Шершнев из diHouse

После начала СВО многие зарубежные бренды электроники приостановили поставки техники в Россию, но в четвертом квартале начал полноценно работать параллельный импорт. Летом 2022 г. продажи ноутбуков упали на 22% год к году, доли рынка стали расти только у китайских брендов. Всего за 2022 г. в РФ было продано примерно 3,1 млн ноутбуков, в том числе примерно 1 млн — перед новогодними праздниками, оценивает «М.Видео-Эльдорадо». По оценке компании, на китайских вендоров пришлось более 30% штучных продаж, а во второй половине года их доля выросла до 40-45%.

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Руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков «Ситилинка» Алексей Дашкевич ожидает, что цены на ноутбуки будут постепенно падать и начнут расти только к осени. Впрочем, в компании «F+ tech-Марвел» в этом сомневаются: с ростом курса доллара дорожать начнет и техника.

Напомним, что официальные поставки ноутбуков в Россию за январь-ноябрь 2022 г. рухнули на 65% по сравнению с тем же периодом в 2021 г. 
Автор: Андрей Пермяков
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