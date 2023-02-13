Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.02
72,79
78,05
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Почти каждый шестой разработчик из российской компании переехал за границу

Почти каждый шестой разработчик из российской компании переехал за границу
Иллюстрация: Pixabay.com

Чаще всего для релокации ИТ-специалисты выбирают Грузию, Армению, Турцию, Казахстан и Сербию. В некоторых компаниях за рубежом работает треть штата.

#ИТ#ЭМИГРАЦИЯ#КАДРЫ#НОВОСТИ

Примерно 16% разработчиков из более 300 российских компаний релоцировались и сейчас работают в других странах, пишет Forbes со ссылкой на исследование сервиса «Подбор», помогающего в поиске ИТ-специалистов. Компания проанализировала более 100 тыс. активных профилей разработчиков российских компаний в соцсети LinkedIn, выяснив, у скольки из них страной проживания указана не Россия. 

Из числа исследованных профилей у 13,5% страной проживания указана Грузия. Примерно по 12% ИТ-сотрудников российских компаний находятся в Армении и Турции, 10,6% — в Казахстане, 7% — в Сербии. В числе популярных стран также Германия, Израиль, Великобритания и Таиланд. 

По данным «Подбора», больше всего ИТ-удаленщиков за рубежом у компаний WaveAccess, Skyeng, «Билайн» и Playrix. В компании признают, что данные в профилях LinkedIn могут не всегда быть точными. Тем не менее, 16% айтишников, работающих в других странах — серьезный показатель для любой команды. По данным стаффинговой группы ANCOR, в 2022 г. с проблемой отъезда персонала столкнулись три четверти российских компаний.

Отток ИТ-сотрудников вызывает беспокойство и в правительстве РФ. Отдельные депутаты Госдумы и вовсе предлагают запретить удаленную работу в некоторых сферах, а также лишить уехавших налоговых льгот.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Свердловская область вошла в десятку худших регионов по естественной убыли населенияСвердловская область вошла в десятку худших регионов по естественной убыли населения
  • Честное принятие решений и заработок для бизнеса. Что такое ДАО и причем здесь токеныЧестное принятие решений и заработок для бизнеса. Что такое ДАО и причем здесь токены
  • Knorr, Rexona и Dove: британская Unilever заявила о риске деятельности в РФKnorr, Rexona и Dove: британская Unilever заявила о риске деятельности в РФ
  • На месте Свердловского инструментального завода построят дом из «однушек»На месте Свердловского инструментального завода построят дом из «однушек»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.