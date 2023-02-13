Почти каждый шестой разработчик из российской компании переехал за границу

Чаще всего для релокации ИТ-специалисты выбирают Грузию, Армению, Турцию, Казахстан и Сербию. В некоторых компаниях за рубежом работает треть штата.

Примерно 16% разработчиков из более 300 российских компаний релоцировались и сейчас работают в других странах, пишет Forbes со ссылкой на исследование сервиса «Подбор», помогающего в поиске ИТ-специалистов. Компания проанализировала более 100 тыс. активных профилей разработчиков российских компаний в соцсети LinkedIn, выяснив, у скольки из них страной проживания указана не Россия.

Из числа исследованных профилей у 13,5% страной проживания указана Грузия. Примерно по 12% ИТ-сотрудников российских компаний находятся в Армении и Турции, 10,6% — в Казахстане, 7% — в Сербии. В числе популярных стран также Германия, Израиль, Великобритания и Таиланд.

По данным «Подбора», больше всего ИТ-удаленщиков за рубежом у компаний WaveAccess, Skyeng, «Билайн» и Playrix. В компании признают, что данные в профилях LinkedIn могут не всегда быть точными. Тем не менее, 16% айтишников, работающих в других странах — серьезный показатель для любой команды. По данным стаффинговой группы ANCOR, в 2022 г. с проблемой отъезда персонала столкнулись три четверти российских компаний.

Отток ИТ-сотрудников вызывает беспокойство и в правительстве РФ. Отдельные депутаты Госдумы и вовсе предлагают запретить удаленную работу в некоторых сферах, а также лишить уехавших налоговых льгот.