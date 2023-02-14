Транзит через северное полукольцо ЕКАД останется бесплатным

Часть ЕКАД не будут передавать в концессию, как предполагалось ранее — чиновники не смогли выработать схему такой работы. Финансировать дорогу будет федеральный бюджет.

Областные власти отказались от идеи передать в концессию северное полукольцо ЕКАД, от Тюменского до Московского тракта. Ранее планировалось, что после ремонта дороги частные инвесторы смогут получать доход за счет того, что транзитный проезд будет платным. Чиновники не смогли выработать единообразную схему такой работы, так что проект планируется финансировать за счет федеральных денег.

Известно, что Управление автодорог уже заключило госконтракт с подрядчиком, планируется реконструкция ЕКАД от Тюменского до Режевского тракта.

Губернатором поставлена задача в максимально сжатые сроки подготовить проектную документацию и зайти в строительно-монтажные работы, с возможным привлечением средств федерального бюджета. Этот участок дороги является наиболее нагруженным на ЕКАД, все корреспонденции в объезд города проходят здесь, — рассказал на пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Подрядчиком реконструкции северного участка ЕКАД стал «Трест Уралтрансспецстрой», компания выполнит работы за 18,51 млрд руб. За эти деньги дорогу расширят до шести полос на 14-километровом отрезке, работы должны быть закончены в 2027 г.

Ранее на DK.RU: Скостили полмиллиарда: реконструировать ЕКАД будет подрядчик, уронивший цену на тендере

Напомним, также, что в 2023 году начнется большая реконструкция Режевского тракта. На отрезке с 33 по 46 километр (территория Березовского городского округа) появятся обгонные полосы. На 127-м километре тракта возведут мост через железную дорогу в районе станции Коптелово.