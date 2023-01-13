Скостили полмиллиарда: реконструировать ЕКАД будет подрядчик, уронивший цену на тендере

Конкурс на реконструкцию северного участка ЕКАД (от Тюменского до Режевского тракта) выиграл «Трест Уралтрансспецстрой». Он должен приступить к работам в текущем году и завершить их до 2027 г.

Стоимость контракта на реконструкцию дороги, анонсированная Департаментом госзакупок Свердловской области, составляла 18,9 млрд руб. Эти средства должны выделить из регионального бюджета по программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года». Компания «Трест Уралтрансспецстрой» взялась выполнить работы за 18,51 млрд (минус 474,5 млн руб. от стартовой цены).

Ей предстоит расширить дорогу до шести полос на 14-километровом отрезке и реконструировать три транспортных развязки по типу «полный клеверный лист» на пересечении ЕКАД с дорогой на Новосвердловскую ТЭЦ, с Березовским и Режевским трактами.

Эти меры позволят разгрузить улично-дорожную сеть Екатеринбурга, поскольку транзитный транспорт не будет заходить на его территорию.

Напомним, что в 2023 году начнется большая реконструкция Режевского тракта. На отрезке с 33 по 46 километр (территория Березовского городского округа) появятся обгонные полосы. На 127-м километре тракта возведут мост через железную дорогу в районе станции Коптелово.

Ранее DK.RU сообщил, что Свердловская область заплатит 200 млн руб. за ландшафтный дизайн развязки Кольцовского тракта с ЕКАД.