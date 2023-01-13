Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.01
69,02
74,13
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Скостили полмиллиарда: реконструировать ЕКАД будет подрядчик, уронивший цену на тендере

Скостили полмиллиарда: реконструировать ЕКАД будет подрядчик, уронивший цену на тендере
Иллюстрация: телеграм-канал Свердловская область

Конкурс на реконструкцию северного участка ЕКАД (от Тюменского до Режевского тракта) выиграл «Трест Уралтрансспецстрой». Он должен приступить к работам в текущем году и завершить их до 2027 г.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Стоимость контракта на реконструкцию дороги, анонсированная Департаментом госзакупок Свердловской области, составляла 18,9 млрд руб. Эти средства должны выделить из регионального бюджета по программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года». Компания «Трест Уралтрансспецстрой» взялась выполнить работы за 18,51 млрд (минус 474,5 млн руб. от стартовой цены).

Ей предстоит расширить дорогу до шести полос на 14-километровом отрезке и реконструировать три транспортных развязки по типу «полный клеверный лист» на пересечении ЕКАД с дорогой на Новосвердловскую ТЭЦ, с Березовским и Режевским трактами.

Эти меры позволят разгрузить улично-дорожную сеть Екатеринбурга, поскольку транзитный транспорт не будет заходить на его территорию.

Напомним, что в 2023 году начнется большая реконструкция Режевского тракта. На отрезке с 33 по 46 километр (территория Березовского городского округа) появятся обгонные полосы. На 127-м километре тракта возведут мост через железную дорогу в районе станции Коптелово.

Ранее DK.RU сообщил, что Свердловская область заплатит 200 млн руб. за ландшафтный дизайн развязки Кольцовского тракта с ЕКАД.

﻿Развязка расположена на гостевом маршруте, на пути из аэропорта и в аэропорт. Рядом находится выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», где проходят мероприятия всероссийского и международного уровней. Поэтому мы должны создать привлекательное общественное пространство для горожан и гостей города, — пояснил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Доходы россиян по вкладам и счетам снова подлежат налогообложениюДоходы россиян по вкладам и счетам снова подлежат налогообложению
  • Уплотнение. На ЖБИ появится еще один огромный квартал многоэтажекУплотнение. На ЖБИ появится еще один огромный квартал многоэтажек
  • Центробанк возобновит продажу валюты, чтобы компенсировать недополученные нефтедолларыЦентробанк возобновит продажу валюты, чтобы компенсировать недополученные нефтедоллары
  • В Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораномВ Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораном
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.