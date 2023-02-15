Россияне получили право на въезд в Южную Корею после четырех месяцев в аэропорту

Пятеро мужчин прожили четыре месяца в зале ожидания вылета в аэропорту Инчхон, пытаясь избежать мобилизации. В конце концов двух из них признали политическими беженцами и разрешили въезд.

Суд в Южной Корее отменил отказ в предоставлении статуса беженца для двух россиян, застрявших в аэропорту в Сеуле на несколько месяцев, пишет РБК. Отказ в предоставлении статуса беженца россиянам Минюст Южной Кореи объяснял тем, что уклонение от призыва в армию на родине нельзя считать уважительной причиной. Южнокорейские правозащитники, однако, настаивали, что россияне по сути «политические беженцы».

С момента прибытия всех пяти человек в Южную Корею прошло уже четыре месяца. Как пишет KBS, иски в суд при поддержке правозащитников подали трое из них и одному суд уже отказал. Двое выигравших иск покинут аэропорт на этой неделе и будут готовиться к получению статуса беженца. Третий намерен обжаловать решение суда.

О группе россиян, живущих в аэропорту Инчхон (Сеул) стало известно в январе. Все уехали из России, чтобы избежать мобилизации. Один из них, 23-летний студент, в интервью The Korea Times рассказывал, что ушел из дома ночью 24 сентября после получения повестки. Сначала он отправился в Монголию, затем вылетел на Филиппины, а в середине ноября прибыл в Южную Корею. Там молодой человек подал заявление о предоставлении статуса беженца, но власти отклонили ходатайство. Сейчас он живет в зале ожидания вылета в аэропорту Инчхон. В аналогичной ситуации оказались также 30-летний уроженец Красноярска, который живет в аэропорту 80 дней, 31-летний житель Нальчика и еще двое россиян.

В октябре на Аляске задержали двоих мужчин, которые проплыли более 400 км на лодке из поселка Эгвекинот на Чукотке до американского острова Святого Лаврентия. Чтобы забрать их оттуда, береговой охране пришлось отправить на остров грузовой самолет C-130 с группой таможенников и пограничников. Мужчины рассказали, что решили покинуть Россию, чтобы избежать мобилизации.