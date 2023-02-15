«Хоум Кредит» закрывает направление карт рассрочки и продает портфель Совкомбанку

«Это история win-win для всех сторон». Присоединение портфеля карт «Свобода» к «Халве» совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский называет «логичным продолжением консолидации».

«Хоум Кредит» принял решение закрыть направление карт рассрочки. Совкомбанк выкупит у банка «Хоум Кредит» портфель карт рассрочки «Свобода» — соглашение об этом подписано, рассказали в РБК. По словам первого зампреда правления и совладельца Совкомбанка Сергея Хотимского, речь идет о передаче «только портфеля карт «Свобода». Клиентам «Хоум Кредита», у которых есть этот продукт, предложат перейти на карту «Халва» на льготных условиях, добавил он:

Тот продукт для нас не основной, он смог занять долю всего 5% в портфеле. Его поддержание требует больших операционных и прочих ресурсов банка, и сам продукт сложно масштабируется. Мы решили сконцентрироваться на развитии универсальной кредитной карты «120 дней без %», в которую входит функционал рассрочки». Карты «Свобода» будут автоматически трансформированы в «Халву», клиентам для этого ничего делать не нужно.

По словам Хотимского, для Совкомбанка покупка части портфеля у «Хоум Кредита» аналогична той, что была в июне 2020 года — тогда кредитная организация приобрела проект карт рассрочки «Совесть» у группы QIWI. Сделка с QIWI предполагала передачу на баланс Совкомбанка задолженности на 9 млрд руб. Число держателей карт оценивалось в 1,3 млн человек. Тогда цена сделки составила 6–6,5 млрд руб. Хотимский не ответил на вопрос о стоимости приобретаемого портфеля у «Хоум Кредита», но уточнил, что его объем «в несколько раз меньше», чем у Совкомбанка. Присоединение портфеля карт «Свобода» к «Халве» Хотимский называет «логичным продолжением консолидации»:

Сделка для нас, как и во всех предыдущих случаях, это история win-win для всех сторон. Клиенты «Свободы» получают доступ к самой крупной мультибрендовой системе лояльности, а также возможность получать кешбэк и процент на остаток собственных средств, чего не было в функционале карты до этого. Карта «Халва» и ее партнеры получают сразу около миллиона новых пользователей. Совкомбанк в рамках сделки получает базу лояльных карточных клиентов, уже принявших модель рассрочки при совершении покупок, и продолжает активно масштабировать бизнес карты рассрочки в опережающем темпе, на фоне стагнации карточного сегмента в целом по рынку. И да, карта рассрочки остается одна — «Халва».

«Хотя возможности для экспансии на сугубо российском рынке сейчас ограничены в силу стагнации потребления домохозяйств, вполне вероятно, что Совкомбанк таким путем ищет нишевые возможности для расширения своего бизнеса в потребительском кредитовании», — рассказал старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Сделка позволит Совкомбанку нарастить клиентскую базу и, как следствие, увеличить кросс-продажи.

«Хоум Кредит» ранее принадлежал чешской PPF Group, но та вышла из актива вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. В мае 49,51% в банке были проданы пулу частных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, уже в июне чешская группа утратила контроль над банком, а в августе полностью вышла из него. В отношении банка санкции не вводились, но ограничения со стороны Великобритании были наложены на Ивана Тырышкина. Он является миноритарным акционером, в банке подчеркивали, что санкции против него не скажутся на деятельности «Хоум Кредита».

В 2022году кредитки стали единственным растущим сегментом потребкредитования, рассказывал DK.RU. За год доля кредитных карт в общей массе розничного потребительского кредитования выросла с 15,5% до 18,1%. Банки резко сократили выдачу новых кредитных карт в марте — опрошенные банкиры признавались, что приостанавливали процесс, чтобы оценить, как на поведении россиян скажутся геополитические факторы. 85% рынка сосредоточено в руках пяти крупнейших игроков, и их доля, скорее всего, будет расти и дальше.