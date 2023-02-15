В Екатеринбурге призвали «притормозить» работу по выявлению новых домов-памятников

Как отметил глава Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия, в городе выявлено уже 850 ОКН и проводить их госохрану должным образом невозможно.

Директор Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин считает, что в работе по выявлению новых домов-памятников нужно сделать паузу. Об этом он заявил в ходе заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга.

Я по-честному вам скажу: это не совсем политкорректно, но у нас 850 объектов культурного наследия на территории города Екатеринбурга. И все они находятся под государственной охраной. Я понимаю так: если мы не можем осуществить государственную охрану 850 ОКН как следует — наверное, нам надо притормозить работу по выявлению новых памятников. Давайте соберем все финансовые ресурсы и наведем порядок в нашем имуществе, которое уже есть, — призвал Леонид Генин.

Как пишет 66.RU, отдельно руководитель центра отметил, что в городе находится 48 деревянных ОКН, и лишь 20 из них находятся в управлении города. 15 из 20 зданий нуждаются в реставрации. В 2023 г. за счет средств городского бюджета удастся отремонтировать только пять памятников. Среди них:

дом, в котором жил писатель Мамин-Сибиряк на Толмачева, 41;

дом Метенкова на Карла Либкнехта, 36;

дом Иванова на Пролетарской, 10;

два памятника, входящих в состав усадьбы Антипина — главный дом и флигель на Октябрьской революции, 52.

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