Россияне охладели к наличным деньгам

По данным ЦБ, за год наличных денег в обращении стало больше на 2,3 триллиона руб, однако россияне все больше предпочитают карты. Обналичивают все заработанные деньги только 13% работников.

Подавляющее большинство россиян отказывается от налички, сообщается в исследовании «Авито Работа». Согласно его данным, обналичивают все заработанные деньги только 13% работников. Больше всего любят наличные люди в возрасте 45-54 лет (15%). Подавляющее большинство россиян (71% ) предпочитают цифровые деньги.

В крупных городах люди предпочитают иметь две и более карт, показало исследование. При этом, по данным ЦБ, за год наличных денег в обращении стало больше на 2,3 триллиона руб. В январе был достигнут новый пик в 16,4 триллиона руб. Доля пятитысячных купюр в количестве банкнот за прошлый год выросла с 33 до 37%, доля купюр в 1000 рубуменьшилась с 22 до 20 %, в 100 руб — с 17 до 16%

Ранее сообщалось, что в России заметили признаки развития сектора теневых расчетов — наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу. Эксперты считают это скрытым механизмом, снижающим проинфляционный эффект.

Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT еще четыре российских банка, включая частный Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк, рассказывал DK.RU. Последние два банка принадлежат структурам миллиардера Владимира Потанина. Каким будет четвертый банк, пока не сообщается. Банк «Тинькофф», в отличие от двух других, ранее не был включен в санкционные списки.