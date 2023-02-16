Эльвира Набиуллина: банки должны возмещать клиентам украденные деньги

«Человек более беззащитен, чем финансовая организация», — сказала глава ЦБ, указав, что бороться с мошенниками поможет и предложенный ранее Банком России механизм «самозапретов».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила банкам возмещать клиентам средства, утерянные в результате мошенничества, сообщает Forbes. Она добавила, что требование о возмещении потерь стимулирует банки развивать свои системы защиты от мошенников:

Банки у нас такие продвинутые, с моделями, системами антифрод-защиты, они должны это делать. Человек более беззащитен перед мошенниками, чем финансовая организация. Для меня, безусловно, нужно принимать этот закон: то есть, если переводятся деньги на счет мошенника (а у ЦБ есть база данных, по ней видно, что это счет мошенника), во-первых, этот счет мошенника нужно быстрее блокировать, а во-вторых, туда деньги [не должны поступать] хотя бы в течение двух дней.

Набиуллина указала, что бороться с мошенниками должен помочь и предложенный Банком России ранее механизм «самозапретов», благодаря которому россияне смогут устанавливать запрет на оформление на их имя кредитов. Глава ЦБ считает, что перелома в противодействии мошенничеству мы не достигнем, если не сможем достичь перелома в вопросе возмещения ущерба.

Новый законопроект о самозапрете кредитов в скором времени внесут в Госдуму, рассказывал DK.RU Для того чтобы опция заработала, необходимо выставить специальный запрет в своей кредитной истории через приложение «Госуслуги». После этого он автоматически попадет в бюро кредитных историй. Банки, запрашивающие данные о кредитной истории при получении заявки на кредит, увидят эти лимиты.