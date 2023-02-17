Писатель Алексей Иванов презентовал роман о Гражданской войне в «Ельцин Центре»

Книга вошла в список Forbes как самое ожидаемое произведение начала 2023 года. Она издана тиражом в 80 тыс. экземпляров, маркирована знаком «18+», и в ней почти 700 страниц.

16 февраля Алексей Иванов представил в «Ельцин Центре» новую книгу «Бронепароходы». В ней рассказывается о событиях Гражданской войны 1917–1922 годов, о послереволюционной России и речном судоходстве. У многих героев есть исторические прототипы.

Хронология сжата в кулак — от лета 1918-го до лета 1919-го, а география будто разбросана взрывом: Нижний Новгород, Казань, Самара, Сарапул, Пермь, Уфа, Омск. События, в общем, схожи: везде красные и белые формируют военные флотилии, бронируют и вооружают мирные речные пароходы. Буксиры становятся канонерками, баржи — плавучими батареями, пассажирские лайнеры — десантными судами. И, конечно, флотилии сходятся друг с другом в сражениях, — отмечает Алексей Иванов (цитата по Forbes Life).

По признанию писателя, роман создан и под впечатлением от детских воспоминаний:

В детстве я жил на берегу Камы. Помню, как по Каме и Волге ходил корабль-музей «Волгарь-Доброволец», буксир, переделанный в военный артиллерийский корабль, обшитый броней с пулеметами, и пушка мощная на корме стояла. Он производил большое впечатление.

«Бронепароходы» вышли с пометкой «18+». Алексей Иванов отметил, что герои книги несколько раз «крепко ругаются»:

Без мата? В стране гражданская война, люди друг друга убивают, но очень вежливы…

По его словам, требование указывать возрастной ценз — «дурацкое». Писатель также отметил, что законопроект о защите русского языка от иностранных заимствований — «дурь и мракобесие».

К концу лета Алексей Иванов планирует закончить роман «Речфлот», посвященный истории российского речного флота от момента появления первых пароходов до конца Перестройки.

Издательство «Рипол Классик» выпустило «Бронепароходы» тиражом в 80 тыс. экземпляров. А в конце января вышел аудиосериал на Bookmate.

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