Собственник трех свердловских предприятий ведет переговоры об их продаже

Продукция предприятий — арматура, катанка и метизы — занимает до 18% российского рынка. Продажу уральских активов связывают с возвращением цен на изделия из стали «на привычные уровни».

Группа НЛМК Владимира Лисина ведет переговоры о продаже сортового дивизиона — заводов на Урале и в Калужской области. Претенденты на покупку — Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) Евгения Зубицкого и «Новосталь-М» Ивана Демченко. Об этом сообщают «Ведомости».

НЛМК-Урал — это три производственные площадки: электросталеплавильное производство в Ревде и сортопрокатные производства в Нижних Сергах и Березовском.

Группа уже пыталась продать предприятия сортового дивизиона в 2020–2021 гг. В тот момент уральские активы были оценены в 50 млрд руб. Председатель инвестиционного банка «Юникорн» Сергей Моисеев (НЛМК нанимала банк для продажи) считает, что собственник вернулся к этой идее в 2023 г., поскольку цены на стальную продукцию опустились «на привычные уровни».

Напомним, что в настоящий момент правительство России обсуждает с крупным бизнесом выплату «однократного добровольного взноса»

Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал. Это не повышение налогов. Есть windfall tax, такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов. Вопрос сейчас такой прорабатывается. Вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует, — сказал первый вице-премьер РФ Белоусов (цитата по ТАСС).

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