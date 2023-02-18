Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.02
74,76
79,97
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В России открыли переводы по СБП для Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Армении

В России открыли переводы по СБП для Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Армении
Иллюстрация: РИА Новости

Всего насчитывается 50 банков, которые могут принимать такие платежи. Операции проходят в российской валюте, конвертация происходит на стороне партнера. Есть бесплатный лимит.

#НОВОСТИ

В систему быстрых платежей (СБП) внедрили возможность отправлять денежные средства в страны ближнего зарубежья. Теперь клиенты могут направить деньги в кредитные организации Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Армении. Всего насчитывается 50 банков, которые могут принимать такие платежи и их число растет. 

Операции проходят в российской валюте, конвертация происходит на стороне партнера. В сервисе предусмотрен лимит для бесплатной отправки платежей. Если клиент превысит сумму, то ему будет необходимо уплатить комиссию в 1%.

Пока такая услуга доступная клиентам Тинькофф. В планах у ВТБ – внедрение новой опции в первом полугодии текущего года. Отмечается, что у россиян будет возможность отправлять денежные средства в Белоруссию, а также в другие республики. О намерении запустить такие переводы в 2023 году сообщили также «Открытие» и Новикомбанк. В Anderida Financial Group выразили уверенность в том, что количество банков-партнеров будет расти. Однако там предупреждают, что из-за санкционной волны Запада резкого роста не следует ждать.

Ранее сообщалось, что, по данным Банка России, в 2022 году число покупок через СПБ в 26 раз превысило показатель за все время работы данной системы. 

Между тем, еврокомиссия предложила отключить от SWIFT еще четыре российских банка, включая частный Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк, пишет DK.RU  со ссылкой на два источника в дипломатических кругах ЕС Reuters. Последние два банка принадлежат структурам миллиардера Владимира Потанина. Каким будет четвертый банк, пока не сообщается. Банк «Тинькофф», в отличие от двух других, ранее не был включен в санкционные списки.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Екатеринбург привезли «Москвичи» по цене однокомнатных квартирВ Екатеринбург привезли «Москвичи» по цене однокомнатных квартир
  • «Высота забора — фильтр на приятность». Где на Урале построят умный поселок для добряков?«Высота забора — фильтр на приятность». Где на Урале построят умный поселок для добряков?
  • «ЭКО — это любовь и ответственность перед будущим ребенком»«ЭКО — это любовь и ответственность перед будущим ребенком»
  • В историческом здании в центре Екатеринбурга появится ресторанВ историческом здании в центре Екатеринбурга появится ресторан
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.