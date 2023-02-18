В России открыли переводы по СБП для Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Армении

Всего насчитывается 50 банков, которые могут принимать такие платежи. Операции проходят в российской валюте, конвертация происходит на стороне партнера. Есть бесплатный лимит.

В систему быстрых платежей (СБП) внедрили возможность отправлять денежные средства в страны ближнего зарубежья. Теперь клиенты могут направить деньги в кредитные организации Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Армении. Всего насчитывается 50 банков, которые могут принимать такие платежи и их число растет.

Операции проходят в российской валюте, конвертация происходит на стороне партнера. В сервисе предусмотрен лимит для бесплатной отправки платежей. Если клиент превысит сумму, то ему будет необходимо уплатить комиссию в 1%.

Пока такая услуга доступная клиентам Тинькофф. В планах у ВТБ – внедрение новой опции в первом полугодии текущего года. Отмечается, что у россиян будет возможность отправлять денежные средства в Белоруссию, а также в другие республики. О намерении запустить такие переводы в 2023 году сообщили также «Открытие» и Новикомбанк. В Anderida Financial Group выразили уверенность в том, что количество банков-партнеров будет расти. Однако там предупреждают, что из-за санкционной волны Запада резкого роста не следует ждать.

Ранее сообщалось, что, по данным Банка России, в 2022 году число покупок через СПБ в 26 раз превысило показатель за все время работы данной системы.

Между тем, еврокомиссия предложила отключить от SWIFT еще четыре российских банка, включая частный Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк, пишет DK.RU со ссылкой на два источника в дипломатических кругах ЕС Reuters. Последние два банка принадлежат структурам миллиардера Владимира Потанина. Каким будет четвертый банк, пока не сообщается. Банк «Тинькофф», в отличие от двух других, ранее не был включен в санкционные списки.