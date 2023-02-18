В курсе «слишком много эмоций»: доллар и евро снова поднялись впервые за 10 месяцев

Иррациональное поведение рынка может длиться дольше, чем хватит ликвидности и времени у высокорисковых игроков. Средний курс доллара на этот год может сохранится на уровне 70 руб.

Давление на рубль продолжают оказывать «геополитическая напряженность и глобальное укрепление доллара»: курс взлетел впервые за 10 месяцев. В пятницу курс доллара составлял 74,99 руб. а евро в районе отметки в 80 руб, пишет Forbes. На максимуме европейская валюта стоила 80,13 руб, следует из данных площадки. На максимуме за день американская валюта стоила 75,3 рубля — на 45 копеек дороже, чем на закрытии прошлых торгов. Последний раз доллар поднимался выше 75 рублей 25 апреля 2022 года.

В курсе сейчас «слишком много эмоций», отмечают аналитики. Рубль слабеет из-за сочетания нескольких факторов: сокращение валюты на рынке из-за влияния санкций на выручку экспортеров, подготовка новых ограничений западными странами, дисбаланс бюджета и рост дефицита, перечисляет эксперт по фондовому рынку «БКС Экспресс» Михаил Зельцер:

Видится, что в курсе сейчас слишком много эмоций. А осенью 2022 года было слишком мало внимания к грядущим вызовам, и рубль был аномально дорог у 60 [рублей за $1]. Иррациональное поведение рынка может длиться дольше, чем хватит ликвидности и времени у высокорисковых игроков, но средний курс на этот год сохранится на уровне 70 руб за доллар.

Ранее эксперты отмечали, что в будущем поддержку рублю окажет приближение налогового периода, когда экспортеры продают валюту для уплаты налогов. Еще одним фактором укрепления национальной валюты, по мнению аналитиков, могут стать налоговые изменения в нефтяной отрасли, которые должны принести в бюджет дополнительно 600 млрд руб. Кроме того, с 1 марта ЦБ повысит нормы резервирования для кредитных организаций. Обязательства в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций будут повышены на 1 процентный пункт (до 4%), для обязательств в иностранной валюте для всех банков — на 2 процентных пункта (до 7%). Эта мера должна снизить привлекательность валютных средств для финансовых организаций.

Михаил Задорнов, экономист, бывший председатель правления банка «Открытие» рассказал DK.RU о том, как будет развиваться экономика России. «Экономику ждет все большее участие государства. Решения, продиктованные не экономической логикой, а политической целесообразностью, за которой могут стоять интересы отдельных людей».