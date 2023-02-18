Путин разрешил приобретение 50% доли Shell дочернему предприятию «Газпром-нефти»

После личного указа российского лидера для совершения сделок о приобретении 50% доли Shell в Салымском проекте не понадобится получение других документов, разрешений и согласий.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее 50% продажу предприятия Salym Petroleum Development, которые принадлежат компании Shell. Документ был опубликован в пятницу, 17 февраля. Решение было принято в соответствии с указом о специальных мерах в финансовой и топливно-энергетической сфере в связи с действиями недружественных стран и международных организаций. В распоряжении указывается, что для совершения этих сделок не понадобится получение других документов, разрешений и согласий:

Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «ГПН ― Ближневосточные проекты» сделок по приобретению 50% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Салым Петролеум Девелопмент», принадлежащих «Шелл Салым Девелопмент Б.В.

В начале февраля Shell подписала соглашение, разрешающее дочернему предприятию «Газпром-нефти» «ГПН ― Ближневосточные проекты» приобрести 50% акций ЗАО «Ханты-Мансийский нефтегазовый союз» и 50% предприятия Salym Petroleum Development, которые принадлежат компании Shell. Перед этим компания вывела своих сотрудников из совета директоров компании и обнулила стоимость актива, признав его обесценивание в $233 млн.

В конце августа арбитражный суд Московской области удовлетворил иск «ГПН ― Салымские проекты» о переводе совместного с Shell предприятия Salym Petroleum Development N.V. в юрисдикцию РФ. Таким образом, суд заморозил до 31 декабря 2023 года ряд прав компании Shell вроде права голоса на собраниях участников общества и требования выкупа доли в преобразованную по решению суда ООО «Салым Девелопмент». В конце декабря Путин подписал указ, который отменил временное ограничение по продаже доли Shell в проекте «Сахалин-2». 28 февраля 2022 года в концерне Royal Dutch Shell заявили о намерении прекратить участие в совместных с «Газпромом» проектах, в частности в «Сахалине-2».

Shell потребует у России компенсацию за выход из «Сахалина – 2», ранее рассказывал DK.RU. Компания отказывается работать с новым оператором проекта (компании, созданной правительством РФ). Shell может потребовать компенсации убытков из-за выхода из «Сахалина – 2». О выходе из совместных проектов с «Газпромом» Shell, напомним, заявила в конце февраля. Компания не станет подписывать соглашение с новым российским оператором «Сахалина – 2», дождется расторжения контракта и потребует компенсации убытков от потери СПГ.