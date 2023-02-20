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Ретропоезд «Уральский экспресс» запустят и в будни

Ретропоезд «Уральский экспресс» запустят и в будни
Иллюстрация: rzd.ru

Состав, который по выходным ходит в Верхнюю Пышму, с марта будет катать всех желающих по кольцевому маршруту в Екатеринбурге. Старт — в 19.05.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

В марте ретропоезд «Уральский экспресс» до Верхней Пышмы будет курсировать по выходным и будним дням. В будни в вечернее время все желающие смогут прокатиться по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринург».

Как сообщает СвЖД, маршрут было решено запустить в будние дни после многочисленных просьб горожан. Прокатиться на ретропоезде можно будет 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30 марта.

Отмечается, что график движения составлен с учетом грядущих школьных каникул. Часть пути поезд будет вести раритетный электровоз ЧС2 «Чебурашка», а по неэлектрифицированному участку — паровоз.

«Уральский экспресс» (дневной) курсирует по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – о.п. Верхняя Пышма.Музей. Продолжительность ретротура (включая развлекательную остановку на Шувакише и 3,5 часа свободного времени в Верхней Пышме) — 6 часов 20 минут. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский в 09:35 местного времени. Возвращение — в 15:55.

Вечером в будни назначены специальные рейсы «Уральского экспресса» по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Ретропоезд проходит по центру города вдоль улицы Восточной, через станцию Шарташ, микрорайоны Синие Камни, Уралмаш до станции Шувакиш, где предусмотрена остановка и часовая прогулка. Обратно — через Екатеринбург-Сортировочный до вокзала. Продолжительность ретротура по вечернему кольцу — 2 часа 35 минут. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский в 19:05 местного времени. Поезд обслуживается ретро-электровозом ЧС2 на всем маршруте следования. Такие поездки состоятся 1, 3, 7, 10, 15, 17, 22, 24, 29 и 31 марта.

В поездке можно угоститься блюдами уральской кухни и безалкогольным глинтвейном, сделать снимки в специальном фотокупе, где установлено оборудование для получения моментальных фотографий. В составе работает Wi-Fi с информационно-развлекательной системой.

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Автор: Александра Клименко
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