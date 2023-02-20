В Екатеринбурге подорожал проезд во всех видах транспорта

Стоимость билета выросла на 1 руб., хотя транспортники просили повышения сразу до 37-40 руб. «Е-карта» с новыми тарифами будет продаваться с 1 марта.

С 20 февраля проезд в транспорте Екатеринбурга подорожал до 33 руб., билеты в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро стали дороже на 1 рубль.

Ранее транспортники просили поднять стоимость проезда до 37-40 руб., но Региональная энергетическая комиссия одобрила рост цен только до 33 руб. Новая тарифная сетка для «Е-карт» начнет действовать с 1 марта, по ней проезд для граждан без льгот будет стоит 31 руб., стоить проездной будет 2500 руб.

Проезд школьников по «Е-карте» обойдется в 28,5 руб., студенты будут ездить на общественном транспорте за 29,5 руб., обойдутся карты на все виды транспорта в 1100 руб. и 1700 руб. соответственно. Льготный проездной на 50 поездок будет стоить 550 руб., на три вида транспорта на месяц без ограничения числа поездок — 1 000 руб.

Как писал DK.RU ранее, В Екатеринбурге решено увеличить расходы на муниципальную программу по развитию общественного транспорта и безопасности дорожного движения. Мэрия сообщала, что объем бюджета программы составит 13 млрд 539 млн 322 тыс. руб., из них 663 млн 925 тыс. придут из федерального бюджета и 2 млрд 137 млн 640 тыс. — из областного. Большая часть — 10,7 млрд. руб. — выделит бюджет Екатеринбурга.

Читайте также: Алексей Орлов рассказал о новых шагах в развитии общественного транспорта в 2023 году