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Трудовых мигрантов в регионе стало больше на треть

Трудовых мигрантов в регионе стало больше на треть
Иллюстрация: РБК

В 2022 г. на миграционный учет в Свердловской области встали 264 тыс. иностранцев. Всего в Россию для работы въехали 3,37 млн граждан других стран.

#МИГРАНТЫ#НОВОСТИ

Количество трудовых мигрантов в Свердловской области выросло на треть. В 2022 г. в регионе на миграционный учет встали 264 тыс. иностранных граждан, это на 35,7% больше, чем было в 2021 г. Цифры приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, для подсчета использовались данные пограничной службы ФСБ и миграционной статистику МВД.

В целом в России по итогам 2022 г. оформили документы для работы 3,37 млн иностранцев. Количество фактов постановки на миграционный учет иностранцев, с учетом продления регистраций и перерегистрации, составило 11,8 млн.

Более 90% прироста иностранной рабочей силы в России пришлось на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Значительно выросла доля трудовых мигрантов из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Турции, Туркмении и Китая.

Сократилось число трудовых мигрантов из Армении, Украины, Сербии, Германии, Франции, Италии, США, Чехии, Австрии и Голландии.

О том, что трудовые мигранты возвращаются на Урал, DK.RU писал в конце 2022 г. Значительный рост их числа фиксирется с середины 2021 г. В январе-августе 2022 г. мигранты оформили 40 тыс. трудовых патентов — это на четверть больше, чем было в январе-августе 2021 г.  

При этом в регионе фиксируется рост смертности населения и миграции уральцев. Жители региона чаще всего переезжают в Центральный и Южный федеральные округа.

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Автор: Александра Клименко
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