Для Екатеринбургской агломерации создают НКО. Зачем это нужно?

Первыми муниципалитетами в составе Ассоциации станут Екатеринбург и Сысерть, после этого в ее состав войдут еще 12 территорий. Структура будет заниматься организационными вопросами.

Городская дума Екатеринбурга приняла решение о создании Ассоциации Екатеринбургской агломерации, в состав которой помимо уральской столицы войдет Сысерть. Аналогичное решение ранее приняла дума Сысертского городского округа.

Как рассказал на заседании гордумы Екатеринбурга начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, после того, как будет зарегистрирована некоммерческая организация, к ней присоединяются еще 12 муниципалитетов — Полевской, Арамильский, Белоярский, Березовский городские округа, а также городские округа Первоуральск, Среднеуральск, Ревда, Верхнее Дуброво, Верхняя Пышма, Заречный, Дегтярск, ЗАТО Уральский.

Ранее Алексей Прядеин объяснял DK.RU, что новая структура займется решением организационных вопросов:

В ассоциацию примут на работу исполнительного директора. Это будет человек не из числа глав, он должен обладать управленческим опытом, понимать, что такое агломерация, он должен сформировать команду, с которой будет работать. Этот человек будет координировать работу глав, пробивать документы в областном правительстве, помогать с координацией межмуниципальных проектов.

Как стало известно на сегодняшнем заседании, деятельность ассоциации будет обеспечиваться за счет ежегодных членских взносов. Их размер будет установлен на первом заседании.

Руководить агломерацией, как и прежде, будет координационный совет, в состав которого входят главы вышеупомянутых муниципалитетов.

DK.RU уже писал, что Екатеринбургская агломерация разработала перечень межмуниципальных проектов, которые позволят сделать жизнь населения комфортнее. В их числе — создание наземного метро, трамвайной линии до Верхней Пышмы, межмуниципальных детских лагерей и многое другое.

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