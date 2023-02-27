Берегут деньги, время, людей. Зачем и кому на Урале нужно современное видеонаблюдение

Компании сегодня используют умные системы в первую очередь для того, чтобы сделать процессы еще более автоматизированными и максимально безопасными. Примеры работающих в УрФО проектов.

Цифровизация российских компаний набирает обороты. В 2022 г., несмотря на все проблемы и уход зарубежных брендов, работающих в отрасли, затраты российской промышленности по направлению росли быстрее мировых показателей (глобальная динамика — 20,7%, по данным отчета Industry 4.0 Market).

В целом индекс цифровизации малого и среднего бизнеса осенью 2022 г. составил 52 п.п.:

Аналитический центр НАФИ

Так, например, объем импорта камер видеонаблюдения в 2022 г., по данным ONSIDE, приблизился к 5,2 млн единиц, что превышает показатель 2021 г. на 23%. Это доказывает, что компании сегодня хотят использовать технологии для еще большей автоматизации процессов, роста их безопасности. Помогают в этом в первую очередь умные камеры — интеллектуальные системы, способные замечать угрозы и предупреждать о них. Как это работает? Разбираемся на примере систем МТС, внедренных в ЯНАО, Свердловской и Челябинской областях.

Безопасные грузовики: система из нескольких камер отслеживает ситуацию от и до

Грузовые перевозки растут в объемах уже не первый год и будут расти: в стране идет стройка сразу нескольких крупных федеральных трасс. Эта необходимая логистическая цепочка, однако, остается весьма опасной и дорогой. Человеческий фактор во взаимодействии со средой машин вынуждает перевозчиков искать технические решения для снижения рисков.

Фото: «ЦемТранс»

Что сделано?

МТС оборудовала грузовики Volvo FH с полуприцепом-цементовозом ООО «ЦемТранс» электронным помощником водителя — системой «Видеомобиль».

Комплект, установленный на нашем автоцементовозе, способствует снижению возможных рисков: обеспечивает связь с диспетчером напрямую, без использования мобильного телефона, оповещает о возникновении отвлекающих факторов, а главное — помогает контролировать состояние человека за рулем, — рассказал директор компании Евгений Боровский.

Комплекс контроля состоит из пяти видеокамер, которые следят за положением автомобиля на дороге, отслеживают его скорость, наличие препятствий и опасное сближение с попутным транспортом, а также регистрируют состояние водителя. В случае нетипичного поведения система предупреждает автомобилиста специальным сигналом, что позволяет исключить возникновение чрезвычайной ситуации по вине человека.

Данные с камер «Видеомобиля» проходят интеллектуальную обработку и фиксируются пятиканальным видеорегистратором, а также транслируются с помощью сотовой связи в личный кабинет диспетчера. Так осуществляется тройной контроль каждого рейса: непосредственный контроль водителем «тревожного монитора», контроль со стороны диспетчера в случае возникновения опасных ситуаций и архивирование данных о каждой поездке на сервере для разбора аварийных случаев.

Система «Видеомобиль» — это высокоинтеллектуальный цифровой помощник как для водителей, так и для владельцев грузовиков, позволяющий серьезно снизить человеческий фактор в управлении автомобилем. Такие комплексы могут устанавливаться и на пассажирский транспорт — автобусы, троллейбусы, трамваи, — комментирует Андрей Елизаров, директор филиала МТС в Свердловской области.

Камеры, способные работать и в -50, контролируют железнодорожные перевозки на Крайний Север

Железнодорожная логистика особо нуждается в цифровизации, когда это касается работы отдаленных от крупных городов филиалов, где на небольшом числе сотрудников лежит ответственность за огромный объем грузов. Часто такие станции расположены в местах с недостаточно развитой инфраструктурой, что требует от оборудования особо высоких технических характеристик для автономного функционирования.

Фото: shutterstock

Что сделано?

На территории крупнейшего логистического узла в Коротчаево под Новым Уренгоем развернута система безопасности, которая за счет видеонаблюдения Full HD IP-камерами ведет круглосуточный контроль за мультимодальными перевозками и обеспечивает безопасность объекта во время погрузо-разгрузочных работ.

Камеры фиксируют перемещение персонала, дату и время выезда транспортных средств с территории объекта. Это позволяет специалистам АО «РЖД Логистика», находящимся в Екатеринбурге, удаленно отслеживать отправку грузов в города и на месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа.

Директор филиала МТС в ЯНАО Сергей Найденков подчеркивает, что при внедрении технологичных решений используется оборудование, способное работать в суровых климатических условиях Крайнего Севера. Например, система, установленная под Новым Уренгоем, обеспечивает бесперебойную работу камер даже при -50 градусах.

Директор филиала АО «РЖД Логистика» в Екатеринбурге Михаил Завьялов рассказал:

Среди преимуществ от внедрения системы можно выделить снижение количества выездов на объект, усиление охраны труда и безопасности сотрудников. В планах — с помощью видеоаналитики предоставить заказчикам возможность самостоятельно контролировать этап погрузки и разгрузки товаров, контейнеров, обеспечив полную прозрачность транспортировок.

За чистотой воздуха теперь следят высотные камеры высокого разрешения

Экологические проблемы также все чаще решаются с помощью цифровизации. Нередко в городах специалистам сложно установить, кто именно виновен в загрязнении воздуха — выяснить источник выбросов постфактум часто невозможно, а наблюдения в режиме онлайн нет.

Что сделано?

Пилотная система видеоконтроля выбросов промышленных предприятий, установленная для Центра экологического мониторинга Челябинской области, ведет круглосуточный контроль за производственными площадками, анализируя показатели выбросов и внешних газов.

Более десяти цифровых IP-камер Full HD позволяют круглосуточно, в том числе в условиях плохой видимости, вести наблюдение за фактами загрязнения производственных площадок, выявлять работу незаконных предприятий.

Фото: shutterstock

По словам начальника Центра экологического мониторинга Челябинской области Владислава Коробкина, в связи с введением системы эффективность надзора за экологической ситуацией заметно повысится.

Помимо системы видеоконтроля выбросов, которую мы планируем расширять в Челябинске, мы можем разворачивать мобильные станции анализа качества воздуха, которые ведут непрерывный мониторинг наличия выбросов и загрязняющих веществ. Такой инструмент позволяет в режиме онлайн выявлять наличие вредных примесей и их объем в воздухе, дистанционно передавать эту информацию для принятия необходимых мер, — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Все цифровые решения могут разворачиваться во всех уральских регионах с учетом специфики, задач и масштаба уральских компаний.

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