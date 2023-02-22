Дворец водных видов спорта сдадут в Екатеринбурге уже через полторы недели

Комплекс с несколькими бассейнами, оборудованными системами хронометража, которые соответствуют международным требованиям, летом должен принять несколько соревнований.

Дворец водных видов спорта (ДВВС) сдадут в Екатеринбурге уже на следующей неделе. Готовность объекта составляет 98%.

В спорткомплексе будут работать три профессиональных и детский бассейн, сухой зал для подготовки пловцов, зал хореографии для синхронного плавания, сухой зал для подготовки спортсменов в дисциплине «прыжки в воду». Плавательный бассейн сооружен размером 52,5х25 м., глубиной 3 м. В прыжковом бассейне установлены вышки и трамплины.

Также сообщается, что в ДВВС, сдать который намерены 3 марта, бассейны имеют системы хронометража, которые соответствуют международным требованиям и позволяют снимать результаты заплывов по каждому из спортсменов, что важно как для соревнований, так и для результативных тренировок. В раздевалках есть сауны и разогревающий бассейн-джакузи.

Здание, напомним, начали возводить для Универсиады, которая должна была пройти в Екатеринбурге летом 2023 г. Летом во Дворце планируется провести Чемпионат России по прыжкам в воду и международный фестиваль университетского спорта.

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