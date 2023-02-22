«Баден-Баден» все же построит на Уктусе гостиницу

По итогам общественных обсуждений земли рядом с термальным комплексом переведены в подзону, которая позволяет возводить на 1 кв.м. земли 2,5 кв.м. недвижимости.

В Екатеринбурге подвели итоги общественных обсуждений, касающихся внесения поправок в Правила землепользования (ПЗЗ). Горожане одобрили застройку территории около термального комплекса «Баден-Баден» на Уктусе. Изменения поддержали 56 человек, один участник высказался против. По мнению противника идеи, стройка на этой территории приведет к ослаблению защитной функции лесов, утрате биоразнообразия, нарушению путей миграции животных. В мэрии ответили, что участок относится к категории земель населенных пунктов, не входит в состав защитных лесов и не попадает в границы особо охраняемых природных территорий.

Отныне в отношении площадки установлена подзона с новым коэффициентом строительного использования, равным 2,5 (вместо 1). Это значит, что на каждом квадратном метре территории можно будет возводить 2,5 кв. метров недвижимости.

Как сообщили в мэрии, участок был предоставлен областными структурами для размещения многофункционального комплекса общественного назначения, но при предыдущих параметрах использования территории инвестор не смог бы реализовать свои намерения.

В скором времени около термального комплекса появятся трехзвездочная гостиница и тематическая деревня, аналогичная деревне смурфиков.

Проект, который сегодня реализован на Уктусе, на мой взгляд, нужный для жителей и гостей города. У инвестора нет цели вырубить лес и все застроить. Я видел проект: он хочет грамотно вписать объекты в природную среду и при этом навести порядок в лесном фонде. Дороги будут отремонтированы. Я не вижу никаких неудобств для местных жителей, — заявил 66.RU мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Ранее, напомним, стало известно, что Baden Family откроет в Сысерти термальный комплекс с ресторанами. Термальный комплекс, апартаменты и кафе должны открыться в Сысерти в 2025 г., в ходе работ также облагородят пляж на акватории пруда.

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