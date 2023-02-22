ФАС одобрила сделку на €100 млн по продаже 214 ресторанов KFC

Теперь её должна одобрить американская Yum! Brands, владеющая брендом KFC. В октябре Yum! Brands заключила договор по продаже российского подразделения KFC ижевской компании «Смарт сервис».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению ООО «Альмира» 214 франчайзинговых ресторанов KFC, теперь её должна одобрить американская Yum! Brands, владеющая брендом KFC. По мнению ведомства, сделка не повлияет на конкуренцию на рынках общественного питания — доля купленных ресторанов не превышает 1% от общего количества аналогичных компаний в России. Сумма сделки составит как минимум €100 млн.

О договоренности продать бизнес KFC в России «Альмире» стало известно в декабре прошлого года. В мае AmRest вслед за Yum! Brands временно закрыл принадлежавшие ему российские рестораны KFC и Pizza Hut (управлял по мастер-франшизе) и приостановил операции на российском рынке. Холдинг пытался продать свое российское подразделение, управляющее ресторанами KFC и Pizza Hut в стране, инвестфонду «ВТБ Капитал», однако сделка сорвалась из-за санкций в отношении ВТБ.

В октябре американская компания Yum! Brands заключила договор по продаже российского подразделения KFC ижевской компании «Смарт сервис». По условиям сделки новый владелец постепенно должен переименовать все заведения в Rostic’s. Новый российский рынок владелец сети KFC получает 70 ресторанов, но франчайзи, кажется, этому не рады. За ту же сумму роялти на Rostic’s будут работать новички с совершенно несопоставимым бюджетом, рассказывал DK.RU. Позже российские предприниматели передумали переходить под новый бренд и попросили остановить сделку по продаже бизнеса, чтобы не проводить ребрендинг.