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Оттепель до +3 градусов и снегопады. Коммунальщики заявили, что готовы ко всему

Оттепель до +3 градусов и снегопады. Коммунальщики заявили, что готовы ко всему
Иллюстрация: DK.RU

В ближайшие дни в Екатеринбурге ожидается оттепель. Одновременно на город надвигается снежный фронт. Снег будет идти всю неделю. Коммунальные службы Екатеринбурга работают круглосуточно.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

О приближении снежного циклона сообщает управление автомобильных дорог России Свердловской области. Сильный снегопад ожидается уже завтра, 28 февраля. По данным метеослужб, снег будет идти всю неделю. Кроме того, метеорологи предупреждают о порывах ветра до 15 метров в секунду.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на региональные дороги будет выведено более 400 единиц снегоуборочной техники. По данным администрации Екатеринбурга, на дорогах области в круглосуточном режиме уже работает 241 единица специальной техники.

По информации коммунальщиков, в Екатеринбурге только за минувшую неделю выпало 80% месячной нормы осадков. При этом в ближайшие дни синоптики прогнозируют продолжение снегопадов, а температура повысится до 0 градусов, что приведет к образованию грязи.

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов сегодня провел рабочее совещание со службами благоустройства районов города. Главной темой стало оперативное устранение последствий длительных снегопадов. 

Основное внимание направить на прометание тротуаров и проезжей части. В том числе при необходимости выводить днем дополнительную спецтехнику для оперативной уборки города, — поставил задачу Алексей Бубнов.

По данным администрации города, за праздничные дни на полигоны Екатеринбурга было вывезено более 36 тыс. тонн снега. Для борьбы с наледью ушло около 500 тыс. тонн противогололедных материалов и фракционного песка. В круглосуточной уборке уральской столицы было задействовано 1 тыс. 843 единицы спецтехники и более 2 тыс. рабочих.

Напомним, что в ноябре прошлого года прокуратура выдала предостережение вице-мэру Екатеринбурга и районным ДЭУ, напомнив об их обязанностях по уборке улиц. Тогда город встал в 10-балльные пробки. На данный момент «Яндекс» оценивает пробки в 7 баллов.

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Автор: Татьяна Юстус
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