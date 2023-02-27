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Администрация Екатеринбурга продлила сроки имущественной поддержки местного бизнеса

Администрация Екатеринбурга продлила сроки имущественной поддержки местного бизнеса
Иллюстрация: DK.RU

До 1 мая 2023 г. продлена отсрочка уплаты арендных платежей, также увеличен период освобождения предпринимателей от уплаты штрафов, начисленных за аренду. Айтишникам льготы продлили до 2024 г.

#ЛЬГОТЫ#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов продлил сроки предоставления мер имущественной поддержки юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам, пострадавшим в условиях санкционного давления.

Меры поддержки касаются увеличения отсрочки от уплаты арендных платежей, а также всех пеней и штрафов для юрлиц, ИП и самозанятых, которые работают по договору аренды с департаментом по управлению муниципальным имуществом. Меры продлены до 1 мая 2023 г.

Есть и другие меры поддержки. Одна из них — уменьшение арендной платы на 50% по договорам аренды недвижимого имущества для объектов связи и центров обработки данных на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2024 г. Для того чтобы аренда была вполовину снижена, арендатор должен быть аккредитован.

С целью получения имущественной поддержки представителям бизнес-сообщества необходимо обратиться в Департамент по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга.

Напомним, ранее Свердловская область выделила 20,3 млн руб. на региональный проект «Производительность труда». Заявочная компания начнется в ближайшее время. Об этом сообщал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

«Суть проекта заключается в оптимизации производственных и бизнес-цепочек. На нашей базе создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда. И наши эксперты, работая на предприятиях, а по сути дела, предприятия получают в свое распоряжение на постоянной основе в течение четырех месяцев квалифицированных экспертов, которые обладают инструментарием, методиками, после нашего ухода предприятия имеют возможность, применяя все эти инструменты, развиваться дальше», — рассказал генеральный директор Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков.

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Автор: Татьяна Юстус
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