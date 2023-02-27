Администрация Екатеринбурга продлила сроки имущественной поддержки местного бизнеса

До 1 мая 2023 г. продлена отсрочка уплаты арендных платежей, также увеличен период освобождения предпринимателей от уплаты штрафов, начисленных за аренду. Айтишникам льготы продлили до 2024 г.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов продлил сроки предоставления мер имущественной поддержки юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам, пострадавшим в условиях санкционного давления.

Меры поддержки касаются увеличения отсрочки от уплаты арендных платежей, а также всех пеней и штрафов для юрлиц, ИП и самозанятых, которые работают по договору аренды с департаментом по управлению муниципальным имуществом. Меры продлены до 1 мая 2023 г.

Есть и другие меры поддержки. Одна из них — уменьшение арендной платы на 50% по договорам аренды недвижимого имущества для объектов связи и центров обработки данных на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2024 г. Для того чтобы аренда была вполовину снижена, арендатор должен быть аккредитован.

С целью получения имущественной поддержки представителям бизнес-сообщества необходимо обратиться в Департамент по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга.

Напомним, ранее Свердловская область выделила 20,3 млн руб. на региональный проект «Производительность труда». Заявочная компания начнется в ближайшее время. Об этом сообщал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

«Суть проекта заключается в оптимизации производственных и бизнес-цепочек. На нашей базе создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда. И наши эксперты, работая на предприятиях, а по сути дела, предприятия получают в свое распоряжение на постоянной основе в течение четырех месяцев квалифицированных экспертов, которые обладают инструментарием, методиками, после нашего ухода предприятия имеют возможность, применяя все эти инструменты, развиваться дальше», — рассказал генеральный директор Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков.

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