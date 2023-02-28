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Дмитрий Медведев прилетит в Свердловскую область в начале марта

Дмитрий Медведев прилетит в Свердловскую область в начале марта
Иллюстрация: телеграм-канал Дмитрия Медведева

Зампред Совета безопасности РФ планировал посетить регион 16–17 февраля, однако визит был отменен. Названы новые даты рабочей поездки Медведева на Урал и цель визита.

#НОВОСТИ

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прилетит в Свердловскую область 1 или 2 марта. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в областном правительстве.

Он собирается посетить город Заречный, в частности, Белоярскую атомную электростанцию.

Напомним, что зампред Совета безопасности РФ прилетал на Урал в октябре. Тогда он посетил «Уралвагонзавод» «по указанию Верховного главнокомандующего», чтобы проверить выпуск танков. Медведев пообещал кратно увеличить производство вооружений и напомнил всем соисполнителям госзаказа об ответственности, вплоть до уголовной.

Ранее DK.RU рассказал о словесной пикировке губернатора Евгения Куйвашева с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По мнению последнего, администрации регионов, в том числе Свердловской области, «откровенно гадят», не поддерживает СВО и отказываются с почестями хоронить погибших бойцов:

К сожалению, региональные чиновники считают себя хозяевами на данной территории, а отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда — полный беспредел, который зачастую они творят.

Евгений Куйвашев ответил на это:

«Беспредел», Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся.

Автор: Виктория Говорковская
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