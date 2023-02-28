Дмитрий Медведев прилетит в Свердловскую область в начале марта

Зампред Совета безопасности РФ планировал посетить регион 16–17 февраля, однако визит был отменен. Названы новые даты рабочей поездки Медведева на Урал и цель визита.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прилетит в Свердловскую область 1 или 2 марта. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в областном правительстве.

Он собирается посетить город Заречный, в частности, Белоярскую атомную электростанцию.

Напомним, что зампред Совета безопасности РФ прилетал на Урал в октябре. Тогда он посетил «Уралвагонзавод» «по указанию Верховного главнокомандующего», чтобы проверить выпуск танков. Медведев пообещал кратно увеличить производство вооружений и напомнил всем соисполнителям госзаказа об ответственности, вплоть до уголовной.

Ранее DK.RU рассказал о словесной пикировке губернатора Евгения Куйвашева с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По мнению последнего, администрации регионов, в том числе Свердловской области, «откровенно гадят», не поддерживает СВО и отказываются с почестями хоронить погибших бойцов:

К сожалению, региональные чиновники считают себя хозяевами на данной территории, а отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда — полный беспредел, который зачастую они творят.

Евгений Куйвашев ответил на это: