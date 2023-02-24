«Стряпайте котлеты, а мы в регионах разберемся». Куйвашев — в ответ на заявление Пригожина

Глава вагнеровцев выступил с критикой Свердловской области, заявив, что в регионе творится полный беспредел, а местные власти отказываются хоронить погибших на СВО с почестями. Губернатор дал ответ.

Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вновь обрушился с обвинениями в адрес Свердловской области, ЯНАО и Санкт-Петербурга. По его мнению, администрация регионов «откровенно гадит» и не поддерживает СВО, а местные администрации «считают себя хозяевами на данной территории» и отказываются с почестями хоронить погибших бойцов.

«Есть регионы РФ, которые откровенно гадят и не поддерживают СВО, и вы это видели в СМИ. Например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину. <…> Понятно, что в ряде регионов есть просто форменный беспредел на местах. Например, в Екатеринбурге есть скандальная история с музеем истории города, который был осужден за дискредитацию армии РФ. В целом, это сетевая проблема сегодня в стране. К сожалению, региональные чиновники считают себя хозяевами на данной территории, а отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда — полный беспредел, который зачастую они творят», — заявил Евгений Пригожин.

66.RU связался с губернатором Евгением Куйвашевым с просьбой прокомментировать очередную нападку Пригожина. Издание привело ответ губернатора дословно:

В очередной раз Евгений Пригожин не смог пройти мимо Свердловской области. Каждый раз ему все сложнее придумывать, к чему придраться, как еще обидеть наш регион. На это раз он почему-то заявил, что у нас творится «беспредел».

— «Беспредел», Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся.

В декабре, напомним, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на требование Пригожина уволить из Музея истории Екатеринбурга недавно назначенного Игоря Пушкарева. Тогда градоначальник попросил Пригожина «предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения». В конце декабря 2022 года на Игоря Пушкарева составили протокол по статье 20.3.3 КоАП («Дискредитация ВС РФ») за пост в соцсетях от 24 февраля. Сейчас публикация удалена.

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