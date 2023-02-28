Добыча нефти в России вышла на досанкционный уровень впервые за год

В феврале нефтедобыча оказалась примерно на 2% выше, чем в январе, но в марте Россия добровольно сократит ее на 500 тыс. баррелей в сутки. Тем временем цена на российское сырье подросла.

В феврале 2023 г. добыча нефти в России впервые за год достигла уровня, который был до начала СВО, и может превысить результат прошлого февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В этом месяца среднесуточная добыча составила примерно 1,508 млн тонн в сутки, это почти на 2% больше, чем в январе.

Годом ранее добыча росла за счет увеличения квот по сделке ОПЕК+, но в марте резко упала за счет введения санкций и решения многих западных стран отказаться от покупки российской нефти. Позднее добыча стала восстанавливаться. При этом большая часть сырья теперь продается не в Европу, а в Азию, но за счет усложнения и подорожания логистики, а также падения числа покупателей российским компаниям приходится продавать нефть с приличным дисконтом.

Так, если раньше российская нефть Urals стоила дешевле эталонного сорта Brent всего на несколько долларов за баррель, то в конце 2022 г. дисконт превышал $40 за баррель. Он вырос после того как Евросоюз 5 декабря ввел эмбарго на российскую нефть. Западные страны установили также потолок цен на российское сырье на уровне $60 за баррель.

В феврале дисконт Urals к Brent сократился, и российская нефть за месяц подорожала на 8%. Кроме того, нефтекомпании наращивают добычу за счет снижения экспортной пошлины на нефть: в марте она составит $14 за тонну, что в три раза меньше, чем в декабре. Одновременно в марте добыча нефти сократится на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с январем: в правительстве рассчитывают, что это поддержит цены на нефть, сообщал DK.RU.

Сильное падение цены на Urals привело к резкому снижению доходов российского бюджета. В январе дефицит составит 1,8 трлн руб., и кабмин решил экстренно изменить налогообложение нефтяной отрасли, ограничив дисконт Urals к Brent для расчета НДПИ с апреля и снизив субсидии за поставку топлива на внутренний рынок. По рассчетам правительства, это принесет бюджету 600 млрд руб.